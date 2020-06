Je načase chránit vodu ústavní cestou, připouští ministr životního prostředí Richard Brabec

Venku sice prší, ale v politice hoří boj se suchem. Opozice totiž na čtvrtek svolala mimořádnou schůzi sněmovny, na které chtěla projednávat opatření proti suchu a nedostatku vody. Jak si vláda zatím v boji vede? „Máme tisíce konkrétních projektů, tůní a mokřadů. Kdokoliv jede přes Českou republiku vidí, že se v krajině něco mění,“ myslí si ministr životního prostředí Richard Brabec (hnutí ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:42 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý den by mělo probíhat až 15 projektů v boji proti suchu a nedostatku vody | Zdroj: Úřad vlády ČR

Na začátku mimořádné schůze sněmovny ministr vypočítával projekty, které se realizují. Mělo by jich podle něj být až 15 denně. Jako příklady uváděl nové vodovody a kanalizace v obcích a městech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Richard Brabec: Některé projekty na ochranu vody nejsou vidět, protože jejich část je pod zemí jako nové kanalizace a vodovody

„Některé projekty by se musely stavět i bez sucha, ale většina z nich se týká oblastí, se kterými jsme přišli my. To je hlavně využití dešťové vody, nové zdroje pitné vody pro malé obce a domácí čistírny odpadních vody,“ popisuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Samotné vodovody a kanalizace ale vodu v krajině neudrží. „Reagujeme tím na sucho u lidí, kteří s ním doposud neměli problém. Hlavně místa závislá na studnách, které byly 10 nebo 15 metrů hluboké. Ty najednou vyschly a stovky obcí se ocitly bez vody,“ vysvětluje ministr Brabec (hnutí ANO).

Opozice hledá téma před volbami

Podle ministra životního prostředí opozice svolala schůzi hlavně kvůli tomu, že se blíží volby. „Jsou tady od toho, aby kritizovali a já to chápu. Je ale pravda, že řada opozičních poslanců, kteří dnes mluví o suchu, se tomu věnuje poslední rok. Já se tím intenzivně zabývám od roku 2014, kdy na nás ještě sucho nedolehlo.“

Ministerstvo zemědělství připraví ústavní zákon o ochraně vody. Odvolává se na doporučení právníků Číst článek

Starostové a nezávislí upozorňovali, že v Poslanecké sněmovně už přes rok leží legislativní návrhy, které by pomohly čelit suchu nebo zlepšit hospodaření s vodou. „Řekl jsem, že tu schůzi považuji za zbytečnou z hlediska debat o věcech, které dlouhodobě známe a děláme je řadu let. V tomto případě ji vítám, protože některé body urychlila,“ tvrdí Brabec.

Poslanci STAN dokonce navrhují ústavní ochranu vody. „S ministrem zemědělství Tomanem (ČSSD) připravujeme vlastní návrh, který už víc jak rok projednáváme s ústavními právníky. Nějaká forma ústavní ochrany by tady měla být, ale je to velmi citlivá debata,“ myslí si ministr.

Někde pomůžou přehrady

Ministerstvo zemědělství, které má spolu s Ministerstvem životního prostředí za úkol zmírňovat sucho v České republice, chce postavit přes 30 nových hrází a přehrad. Množí se ale kritika, že betonové přehrady nedostatku vody nepomůžou.

„To je spor mezi příznivci přehrad a mokřadů. Já jsem přesvědčen, že jediným řešením, jak se adaptovat na sucho jsou desítky tisíc opatření po celém Česku a někde to budou i přehrady. Pomůže to hlavně vodárenským účelům, protože z mokřadu se nenapijete,“ říká Richard Brabec.