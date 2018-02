Netěší nás, že musíme dál čekat. Najdeme ale společná témata, říká Brabec o jednání ANO s ČSSD

Delegáti sociální demokracie si na mimořádném volebním sjezdu v Hradci Králové zvolili nového předsedu a prvního místopředsedou. Sjezd je mimo jiné pověřil, aby vyjednávalo s hnutím ANO i dalšími stranami o vládě. Premiér v demisi Andrej Babiš už ČSSD nabídl vstup do vlády. O tom, jak by mohla jednání probíhat, mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus místopředsedu hnutí ANO a místopředsedu vlády v demisi Richard Brabec. Praha 16:45 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí ANO a místopředseda vlády v demisi Richard Brabec | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Co je pro hnutí ANO lepší: jednat s ČSSD o jejím případném angažmá ve vládě, nebo spíše jen o podpoře?

Není žádné překvapení, že bychom raději tolerování menšinové vlády, protože jsme přesvědčení – a už máme praktické zkušenosti – že jednobarevná vláda je akceschopnější, rychlejší v rozhodování. Myslím si, že jde především o to, jak a co jsme schopni udělat pro lidi. Proto jsme všichni kandidovali. A program lze takto realizovat rychleji.

Nepopíráme, že toto je pro nás preferovanější varianta, tedy tolerance menšinové vlády za programové průniky, ústupky, tedy za jednání o tom, co bychom byli schopni podporovat našimi 78 poslanci ve sněmovně, zase třeba pro sociální demokracii.

Druhý muž ČSSD, statutární místopředseda Jiří Zimola, pro Český rozhlas Plus řekl, že je pro ně důležitá varianta poctivé důsledné opozice nebo otevřené koalice, s průnikem programových cílů a obsazenost vládních postů. Jaké případné ústupky, co se týče vládních postů, jste ochotni udělat? Protože k nějaké tiché podpoře se nevyjádřil příliš kladně.

Myslím, že je logické, že stanoviska nás a sociální demokracie minimálně na začátku asi těžko mohou být sblížená. Obě strany samozřejmě chtějí maximalizovat své postavení. Z pohledu témat, si myslím, jsme schopni najít – a určitě o tom začneme brzy jednat – celou řadu průniků. Například v sociální oblasti, zvýšení důchodů, zvýšení platů pro některé skupiny, jako třeba učitele, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a dále. Tam si dovedu představit spolupráci a prosazování společných cílů velmi dobře.

Pokud se ptáte na posty: nechci o tom spekulovat, to bude předmětem dalších jednání. Pan Babiš už se včera (v neděli, pozn. red.) dostatečně vyjádřil v tom smyslu, že představa, že bychom například pouštěli posty jako zdravotnictví nebo sociální věci, tak pro nás není přijatelná. Jsme přesvědčeni, že jsme tam schopni odvést větší práci než odváděli právě kolegové ze sociální demokracie v minulém období.

Do těch rezortů tečou obrovské peníze a my jsme nebyli vůbec přesvědčeni, že peníze daňových poplatníků jsou dostatečně dobře vynakládány ve prospěch například pacientů nebo pracovníků ve zdravotnictví. Nechceme, aby končily někde v kapsách překupníků s přístroji nebo farmaceutických firem. Podobné to bylo třeba i v oblasti práce a sociálních věcí, kde jsme zase měli výhrady z hlediska politiky sociálních dávek. Ty by měly opravdu dostávat pouze lidé, kteří jsou handicapovaní nebo z nějakých objektivních důvodů nemohou pracovat.

Nezbude než čekat do dubna

Kabinet se podle ČSSD nesmí opírat o hlasy hnutí SPD. Je to podmínka, se kterou se dá pracovat při vyjednávání?

Je tady zřejmé, že tyto věci nepůjdou zkombinovat. To mnozí kolegové ze sociální demokracie avizovali už před sjezdem. Z variant, které se nabízejí, je pro ně těžko představitelná varianta, že by to byla podpora typu SPD, respektive koaličního vládnutí ANO a sociální demokracie s podporou SPD a KSČM. Tady tedy vypadá, že pro sociální demokracii není přijatelná ani varianta, že by to třeba byla menšinová vláda tolerovaná ze strany sociální demokracie, SPD a KSČM.

Početně vycházejí obě varianty. Jedna je 115, druhá – jestli se nemýlím – 108. Takže je to stále o debatě.

O možném vstupu do vlády mají definitivně rozhodnout všichni členové ČSSD nejdříve 7. dubna. Je hnutí ANO ochotné čekat do této doby se skládáním nové vlády?

V této chvíli nám skutečně nic jiného asi nezbude. Přirozeně to bude záležet na panu prezidentovi. Ale jsem přesvědčen, že pan prezident má tuto variantu asi zakomponovanou ve svých úvahách už teď, protože bylo jasné, že sjezd neskončí včera a že bude pokračovat. Nehledě na to, že my dnes známe pouze předsedu a statutárního místopředsedu, jakkoli jsou to velmi důležité postavy ve stranické hierarchii sociální demokracie. Neznáme ale celé vedení, to bude dovoleno až 7. dubna.

Netěší nás, že musíme dál čekat, protože bychom už raději pracovali ve vládě s plnou důvěrou. A věřím, že ji brzy získáme, protože život je krátký…

A myslíte, že to bude dříve než 7. dubna?

Čas do 7. dubna budeme intenzivně věnovat jednání o programu, aby věci byly připravené. Ale myslím, že bychom to zvládli dřív. Pokud by byli kolegové připraveni dříve k nějakému hlasování, tak bychom byli rádi.