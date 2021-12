Sedm let ministra Brabce očima ekologů: Pomoc národním parkům, zelené dotace i nezájem o klima

Richard Brabec (ANO) je teď nejdéle sloužícím ministrem životního prostředí. Za uplynulých sedm let ovlivňoval hospodaření země s odpady, zadržování vody v krajině nebo odklon Česka od uhlí. Vliv měl ale i na fungování České inspekce životního prostředí, na kterou se snáší kritika kvůli kauze otravy řeky Bečvy. Natura Praha 16:27 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Richard Brabec odchází z jednání vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím, že to, co jsme viděli kolem případu Bečvy, byl ve skutečnosti jen výsledek oslabování role České inspekce životního prostředí a schopnosti inspekce udržet si kompetentní lidi,“ říká ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková.

Naopak mezi Brabcovy úspěchy řadí zlepšení poměrů v Národním parku Šumava.

„Dnes tam máme už víceméně stabilizovanou situaci. Na stole máme zásady péče, které do budoucna divočinu na Šumavě ochrání. To je za mě jedna z těch věcí, ve kterých se ministr zapsal pozitivně.“

Naopak postup resortu v budování vodních prvků v krajině považuje za velmi pomalý. „Víme, že se do toho ministerstvo snažilo investovat, nicméně neudělalo systémovou změnu, která by umožnila budování vodních prvků nebo krajinné struktury,“ dodává Kárníková.

„K pozitivům bych přidal, že se ministrovi podařilo prosadit balík odpadových zákonů, ale to se mu podařilo až v závěru působení v resortu. Ministerstvo čekají další výzvy,“ připojuje Daniel Vondrouš ze Zelného kruhu.

Naopak protierozní vyhlášku pokládá za fiasko, stejně jako vládou prosazenou novelu stavebního zákona.

Podobně ekologové nešetří kritikou ani v případě aktivit resortu životního prostředí v otázce klimatických změn, a to i na evropské úrovni. Podle Kateřiny Davidové z Centra pro dopravu a energetiku Česko v uplynulých letech dělalo jen to, co muselo.

„Klima pro ministerstvo nebylo prioritou, takže jsme ztratili několik let.“

Kateřina Davidová

Kateřina Davidová „Stát se za Brabce naučil rozdávat peníze na ekologické projekty, a to je dobře.“

Vojtěch Kotecký

„Zdá se, že klima pro ministerstvo není prioritou, což je z mého pohledu škoda. Ztratili jsme dost let na to, abychom přišli s progresivnější strategií.“

„Český stát se naučil rozdávat peníze na ekologické projekty,“ připomíná klady Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

„Ministerstvo umí stovkám tisíc domácností rozdávat velké množství malých projektů, které tady pomáhají se zateplením, támhle s dešťovkou.“ Díky tomu se podle Koteckého zlepšilo i ovzduší, protože kotlíkové dotace usnadnily výměnu starých kotlů za modernější.

