Do Česka míří šéf britských špionů. Projev o Rusku, Číně a dalších hrozbách přednese Moore osobně

Šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore zavítá do Prahy. Ve středu zde pronese svůj výroční projev. Podle informací serveru iROZHLAS.cz zhodnotí aktuální hrozby, vyjádří se k ruské agresi na Ukrajině, okomentuje jednání Číny nebo pronese několik slov k tolik propíranému rozmachu umělé inteligence. Exkluzivně Praha 8:39 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Moore na snímku z roku 2021 | Foto: Stefan Rousseau | Zdroj: Reuters

Moore šéfuje britským špionům od roku 2020 a jeho vystoupení bývají vzácná. S týmem se vydal přednést projev do Česka, kde v Praze promluví k hostům z řad státní správy, veřejně známých osob či novinářům. Projev má živě přenášet server Politico.

„Jsem potěšen, že mohu v Praze přivítat sira Richarda Moora, šéfa britské tajné zpravodajské služby, který bude hovořit o mezinárodních výzvách, kterým naše země čelí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz britský velvyslanec Matthew Field.

Moore započal svou kariéru v tajných službách a nyní se do nich obloukem vrátil. Několik let působil jako britský velvyslanec hned na vícero místech. Do čela MI6 se ale přesunul z pozice ředitele na ministerstvu zahraničí Velké Británie.

Budova MI6 v Londýně | Foto: Creative Commons, Ewan Munro

Když před téměř třemi lety nastupoval do funkce, hodnotili experti jeho jmenování jako „vynikající volbu“. Moora označují za klidného, přemýšlivého a odvážného.

Šéf tajné zpravodajské služby, známé jako MI6, je jediným členem „britských špionů“, který je oficiálně jmenován a znám veřejnosti. Do funkce ho jmenuje ministr zahraničí, kterému je odpovědný. Moore je sedmnáctým vedoucím britské rozvědky, kteří běžně vystupují pod zkratkou „C“.

Mi6 Zahraniční zpravodajská služba Velké Británie, která je zodpovědná za shromažďování zpravodajských informací mimo britské ostrovy. Jejími třemi hlavními cíli jsou zastavení terorismu, narušení činnosti nepřátelských států a získání kybernetické výhody. Šéf je odpovědný za kontrolu operací MI6 a za její efektivitu. Podává každoročně zprávu o činnosti MI6 předsedovi vlády a ministru zahraničí. Protějškem MI6 je zpravodajská služba MI5, která zodpovídá za ochranu Spojeného království, jeho občanů a zájmů doma i v zahraničí před hrozbami pro národní bezpečnost. V českém prostředí lze přirovnat zmíněné britské rozvědky k Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Bezpečnostní informační službě (BIS).

Moore se narodil v Libyi, do MI6 nastoupil v roce 1987, později zastával ředitelské funkce. Působil také jako zástupce poradce pro národní bezpečnost na Úřadu vlády. Během své kariéry byl vyslán do Turecka, Vietnamu, Pákistánu a Malajsie.

Podle jeho životopisu je ženatý, má dvě děti. Hovoří plynně turecky.