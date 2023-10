Zemřel Richard Salzmann. Bývalému řediteli Komerční banky bylo 94 let

Zemřel bankéř Richard Salzmann. Někdejšímu generálnímu řediteli Komerční banky bylo 94 let. Informaci serveru Lidovky.cz potvrdila jeho dcera Eva. Salzmann pracoval do konce roku 1989 ve Státní bance československé, pak přešel do Komerční banky.

