Sektorová daň pro energetické firmy a vyšší zdanění těžby, popisuje plán pomoci domácnostem Richterová

„To, že rostou ceny energií a je potřeba domácnostem pomoci, jsme nadnesli jako téma v lednu. Inspirovali jsme se nápadem britských konzervativců vracet domácnostem aspoň část toho, co na energiích zaplatí,“ uvádí politička.

Podle ní je Sněmovna na tomto tématu ve shodě a jen řeší, jak to udělat. „Právě v Británii a v řadě jiných zemí se mluví o sektorové dani.“

„Některým odvětvím prudce vzrostly zisky, aniž by investovala do rozvoje infrastruktury nebo měla nějaký skvělý byznysplán, ale protože v důsledku Putinova vpádu na Ukrajinu obrovsky stouply ceny energií.“

Piráti už dříve přišli se solidárním příspěvkem, který by byl dočasný po dobu trvání krize cen energií. „Ten by domácnostem kompenzoval, že jim obrovsky stouply náklady, a zohledňoval by tyto mimořádné a nenadálé zisky, nezapříčiněné byznysovým úsilím.“

„O zdanění těžby víme dlouhodobě, je to pro nás nelogické a zůstalo to z doby, kdy těžba byla státní.“ Olga Richterová

Sektorová daň koalici nevadí

To, že by proti této sektorové dani měla výhrady ODS, je jen špatný výklad některých médií, tvrdí Richterová. „S touto myšlenkou se postupně ztotožnila většina koaličních partnerů a nyní jednáme o tom, jakou podobu by toto opatření konkrétně mělo.“

„V Británii tomu říkají windfall tax, tedy příspěvek ze zisku, který jako by spadl z nebe. Je to dočasná záležitost po dobu, kdy bude trvat tato obrovská krize cen energií. Měli jsme k tomu schůzku ekonomických ministrů, které jsme se účastnili jako ti, kteří toto téma na počátku roku nadnesli.“

Kromě sektorové daně také Piráti přicházejí s návrhem na zdanění těžby nerostných surovin. „Je to další možný zdroj, který je zatím významně podvyužit. Jen pro představu, v řadě evropských zemí se těžba zdaňuje přibližně deseti procenty hodnoty vytěžené suroviny, u nás je to kolem jednoho až tří procent.“

„Je zde tedy obrovský prostor vzhledem k tomu, že se to týká všeho možného, počínaje pískem a konče lithiem.“

Oba dva pirátské návrhy, tedy sektorová daň i vyšší zdanění těžby, by mohly pomoci domácnostem, a to bez dalšího zadlužování státního rozpočtu, dodává poslankyně.

„O zdanění těžby víme dlouhodobě, je to pro nás nelogické a zůstalo to z doby, kdy těžba byla státní, takže nebyl důvod řešit, jak velké daňové zatížení to bude. Ale dnes nedává smysl, aby tato daň zůstala na velice nízké kvótě,“ shrnuje Olga Richterová.

