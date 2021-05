Richterová nepracuje dobře, má to načtené, ale s praxí to nemá nic společného, říká poslankyně ANO

„Umí jen pomlouvat a bonzovat.“ To řekla minulý týden ve středu poslankyně Jana Pastuchová (ANO) o místopředsedkyni Pirátů Olze Richterové. Reagovala tak na kritiku za to, že na zasedání zdravotního výboru sněmovny neměla nasazený respirátor. „Kdyby to myslela opravdu upřímně a bála se toho, že dojde k nějakému nakažení, tak mi to mohla říct,“ komentuje Pastuchová středeční výměnu názorů v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:04 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý týden navštívila poslankyně Jana Pastuchová (ANO) několik jednání. „V pondělí jsem byla na správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, v úterý jsem měla krajské předsednictvo u nás v regionu. Ve středu dopoledne jsem měla výbor pro sociální politiku a odpoledne výbor pro zdravotnictví,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

V kolika případech z toho jste neměla ochranu úst?

Neměla jsem ji na výboru pro zdravotnictví. Bylo to v řádu několika desítek minut, ne v řádu hodin, jak tvrdí paní Richterová.

I kdyby to bylo několik desítek minut, tak bych se rád zeptal, proč jste ji neměla?

Já jsem se za to omluvila.

Ano, ještě během jednání výboru. Zajímá mě, proč jste neměla respirátor?

Dala jsem si vodu a kávu. Měla jsem ho na jednom uchu, pak jsem ho odložila. Už jsem na tu roušku tak zvyklá, že kdyby do mě někdo z kolegů strčil, jak to dělám já, tak si ji určitě nasadím. Nebylo to úmyslné. To musela vědět i paní poslankyně, která mě na to upozornila. Jsem zdravotník a ty 3R dávám do hlavy úplně každému.

Podle nařízení vlády je nošení ochrany úst stále povinné.

Sundala jsem si to při pití. Poslankyně Richterová mě na to neupozornila, ale zeptala se prostřednictvím ministerstva, jestli platí stejné postupy.

Takže za to může paní poslankyně Richterová?

Nemůže. Jen tvrdila, že jsem neměla roušku tři hodiny, což nebyla pravda, protože tři hodiny jsem tam v tu dobu ani nebyla. Kdyby to myslela opravdu upřímně a bála se toho, že dojde k nějakému nakažení nebo ohrožení z mé pozice, tak mi to mohla říct po deseti minutách a nemusela čekat „tři hodiny“.

‚Po boji je každý generál‘

I další členové výboru mi ale říkali, že vám to ostatní naznačovali. Přítomný ministr Petr Arenberger (za ANO) na vás podle nich koukal s podivem, že respirátor nemáte.

Tak mě na to pan ministr mohl upozornit. A byla bych za to ráda. Fakt jsem si to v tu chvíli neuvědomila. Kdybych si to uvědomila, tak to neudělám. Teď už nosím respirátor i doma na vaření.

Mělo to něco společného s výstupem, který jste spolu s poslankyní Richterovou měly na ranní schůzi výboru pro sociální politiku?

My jsme neměly žádný výstup. Řešili jsme tam Třikrát a dost. Měli jsem tam o tom hlasovat a diskutovat. Jen jsem se zeptala paní Richterové, jak by řešila situaci občanů, kteří se nechovají slušně.

Vaše vystoupení na zdravotním výboru tedy nebylo vyvrcholením nějaké nevraživosti?

Vůbec. Opravdu vůbec.

Poslouchal jsem to a přišlo mi to tak.

Omluvila jsem se několikrát. Bylo to moje pochybení, vím to. A mrzí mě to tím víc, že jsem zdravotník. A chodím sloužit na ARO.

Šlo mi o princip, říká Richterová Richterová po projevu poslankyně Pastuchové dodala, že jí šlo pouze o princip dodržování pravidel. „Snažila jsem se ve vší slušnosti upozornit, že prostě od 14 hodin, kdy začal výbor, paní Pastuchová neměla respirátor. Byl to dlouhý čas v kuse. Má to i symbolický význam. Ať jsme v jakémkoli zdravotním stavu, každý ten respirátor nasazený musíme mít,“ uvedla.

Jak často tam sloužíte?

Teď jsem po operaci kolena. Byla jsem tam v říjnu, listopadu, prosinci, lednu. Předpokládám, že v červnu zase půjdu.

Takže jste očkovaná?

Mám očkování právě v rámci toho, že jsem dělala na tom áru v nemocnici.

Proto mě překvapilo, že jako členka zdravotního výboru a zdravotnice sedíte na jednání se sundanou rouškou.

Říkám, že to bylo opravdu pochybení. Zkuste se zeptat všech poslanců, zda chodím v roušce. Fakt se mi to nestalo. Je to prostě náhoda, ale už se stalo. Omlouvám se, ale už k tomu nemám co říct. Mrzí mě to.

Proč jste paní poslankyni řekla, že „umí jen pomlouvat a bonzovat“?

Paní poslankyně z mého pohledu nepracuje dobře. Já si s ní vyměňuji názory, nesejdeme se pokaždé. Já si myslím, že třeba na výboru pro zdravotnictví se řeší konkrétní věci, a paní poslankyně má vždycky připravené otázky, které nám zdravotníkům nepřijdou v tuhle chvíli, kdy řešíme pandemii, relevantní. Přijde mi, jako kdyby si tam dělala diplomovou práci na nějaké analýzy. Je ale šikovná, má to všechno načtené. Některé její otázky…

Není pokládání otázek právě jednou z rolí opozičních politiků?

Určitě, ale paní Richterová úkoluje třeba pana náměstka Ladislava Duška s nějakými analýzami.

Podle vás ministerstvo produkuje analýz dostatek?

Za mě tedy ano. Každé ráno čtu jako první statistické údaje – o očkování, o pacientech na jednotkách intenzivní péče… Pro mě jako pro zdravotníka je to opravdu dostatečné.

V těch horších fázích epidemie si ale někteří vaši kolegové z výboru stěžovali například na to, že chybí podrobné modely vývoje.

Po boji je každý generál.

Tím ale můžete odbýt cokoli.

Můžeme tím odbýt cokoli. Svést na to všechno. Na zdravotním výboru jsme ale ze začátku vůbec nic o covidu nevěděli. Jakmile jsme ale o něco požádali, tak jsme to v zápětí měli. Na práci pana profesora Duška si nemůžu stěžovat.

Má to načtené

Ještě se vrátím k tomu vašemu vyjádření, že poslankyně Richterová pomlouvá a bonzuje. Je to nějaká vaše předvolební rétorika proti Pirátům? Podobně o nich totiž mluví premiér Andrej Babiš.

Pan premiér Babiš je pan premiér Babiš a já jsem Jana Pastuchová.

Před chvílí jste paní Richterovou i trochu chválila. Takže i podle vás umí víc než pomlouvat a bonzovat?

Paní poslankyni jsem pochválila v tom, že to má načtené, ale s praxí to nemá nic společného.

A to vám vadí?

Neřekla bych vadí. Tak to já beru. A přijde mi, že když řeknu A, tak musím říct i B. Když řekne, že jí něco vadí, tak musí říct, jak by to vyřešila. To byla i otázka na sociálním výboru, jak by to vyřešila. Když něco pomluví, tak nám musí říct svůj recept, ale já ho od ní nikdy neslyšela. A to bonzování…

Pan premiér mluví o „profesionálních udavačích“.

Pan premiér ať si mluví, o čem chce. Nebudeme nás srovnávat.

Jde mi o to, že ty výroky mi přišly podobné.

Tak to vám to asi připomnělo, já bych to s rétorikou pana premiéra nesrovnávala.

Nemáte v rámci hnutí ANO nastavené, že takhle budete komunikovat?

To tedy opravdu nemáme. Pracuji na tom, aby nám šly dobré zákony. Je opozice, je koalice. Zatím jsem sedm let v koalici. Opoziční práce je napadat, ale jsou i zákony, na kterých se můžeme domluvit. Nemyslím si, že by to bylo v nějaké osobní rovině proti Pirátům. Proto mě mrzí, že zrovna já jsem si zapomněla nasadit roušku po vypití kávy a je z toho takováhle kauza. A nejvíc mě na tom mrzí, že mi to na výboru nikdo neřekl.