Lidé jiné orientace nemají stejná práva, nehodláme se na tom ale při vzniku koalice štěpit, říká Richterová

Vyjednávací týmy koalic Spolu a Pirátské strany se Starosty začínají řešit program případné budoucí vlády. Zatím se domluvily na tom, že nejpozději do 8. listopadu podepíšou společné programové prohlášení kabinetu. „Nehodlám hledat, na čem se štěpíme a neshodneme,“ řekla Radiožurnálu místopředsedkyně Pirátské strany a staronová poslankyně Olga Richterová. ROZHOVOR Praha 9:34 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Piráti a Starostové | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do půlnoci měly strany stanovit členy jednotlivých týmů, které teď budou sestavovat programové prohlášení vlády. Jste v týmu, který se zaměřuje na sociální problematiku?

Ano, ano. Jsem tam, pro práci, sociální věci a zdravotnictví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak pokračují vyjednávání o pravděpodobné vznikající vládě? Poslechněte si celý rozhovor s poslankyní Olgou Richterovou

Jak si představujete vládní program právě v sociální oblasti? A máte v tom shodu s koalicí Spolu?

Tak tam je velké vědomí odpovědnosti, protože myslím, že nejsme sami, kdo si uvědomuje, že je tu řada lidí, kteří jsou na tom sociálně a finančně poměrně špatně. A bude-li lidí v potížích přibývat, tak to dopadne negativně nejen na ně a jejich rodiny, ale také třeba na celou společnost, s možným dalším příklonem k populismu.

Takže sociální citlivost. A to, aby se v žádném případě neopakovaly přístupy z minulé hospodářské krize, takové ty Drábkovy reformy, necitlivé škrty. To si myslím, že je něco, na čem se budeme schopni shodnout.

Určitě je velmi důležité, aby si každý uvědomoval, že už během covidu byli zapomenuti dohodáři, samoživitelky a že dál musíme myslet například na lidi s hendikepem.

Spolu a PirStan chtějí podepsat koaliční smlouvu do 8. listopadu. Fiala požádal o schůzku se Zemanem Číst článek

Tady tedy třenice nečekáte. Jak ale budete řešit odlišné názory nejsilnější ODS pohledu například na ochranu životního prostředí nebo na sňatky párů stejného pohlaví? Jste připraveni na nějaký kompromis?

Je potřeba zdůraznit, že jsme za koalici Piráti a Starostové byli zvoleni počtem 840 tisíc hlasů. A tento počet hlasů prostě zavazuje vyjednávat klíčové priority, ale vyjednávat taky změnu pro naši zemi. Důsledně provést deagrofertizaci řady státních institucí. To v životním prostředí znamená vzít v potaz, že byla – skoro bych až řekla důkladně – vyčištěna Česká inspekce životního prostředí. Je potřeba, aby opět začala plnit svoji funkci, začala umožňovat skutečně vyšetřování toho, když dojde třeba k havárii na Bečvě. A aby ochrana krajiny a přírody mohla být funkční. A tohle jsou věci, na kterých se opravdu jednoznačně shodneme.

A pokud jde o druhou část otázky, tedy o sňatky párů stejného pohlaví? Čekáte nějaký kompromis nebo odmítnutí ze strany koalice?

Navážu na to, co už jsem zdůrazňovala. Jako jsem si vědoma toho, že máme ten velký závazek vůči asi 840 tisícům voličů, stejně tak jsem si vědoma toho, že tato země potřebuje vyřešit řadu bytostných problémů pro fungování státu. Od důchodové reformy po praktické věci, které nefungují, například zkrácené úvazky, dostupnost míst ve školkách a jeslích nebo dostupnost zdravotní péče. A právě proto k té vaší otázce chci říct, že nehodlám hledat, na čem se štěpíme a neshodneme.

‚Cílem je účastnit se vlády.‘ Piráti chtějí dál jednat s koalicí Spolu, někteří by ale šli do opozice Číst článek

Byť vnímáme, že lidé jiné orientace nemají rovná práva, nepožívají věcí typu nárok na vdovecký a vdovský důchod, i když spolu mohou být registrovaní spoustu let, tak to není něco, na čem bychom se hodlali štěpit. Cílem vládní koalice musí být, a z programového týmu to vyplývá, vyřešit přehnanou byrokracii, rostoucí státní dluh a další věci.

Pirátská strana dlouhodobě vystupuje proti souběhu funkcí u politiků. Může se tedy někdo ze čtyř nových poslanců stát zároveň ministrem, nebo to vylučujete? Týkalo by se to i vás.

Naší prioritou je klouzavý mandát. Přesně pro tyto situace jsme ho prosazovali už v minulém volebním období. A klouzavý mandát nyní leží v Senátu, takže to je naprostá priorita a bylo by to ideální, pokud by Senát ten tisk vzal a schválil.