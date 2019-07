Vrchní soud nevyhověl stížnosti řidiče kamionu, který nebezpečně předjížděl. Vydal ho do Německa

Česko vydalo minulý čtvrtek 27. června ke stíhání do Německa řidiče kamionu Jaroslava Novotného, který počátkem roku v Německu nebezpečně předjížděl a ohrozil autobus. Upozornila na to Česká televize. Vrchní soud v Olomouci totiž potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který jej do Německa vydal. V úterý to řekla zástupkyně mluvčí krajského soudu Miroslava Klusová.

