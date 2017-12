Řidič, kterého policisté ohrožovali zbraní, podal stížnost. Nemohl nahlédnout do spisu

Řidič, kterého v září v Plzni zastavili policisté v civilu, podal novou stížnost. Ohrazuje se proti tomu, že mu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) neumožnila nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Informovala o tom Česká televize. Podle řidičova právního zástupce je to nezákonný postup a policie tak dotyčného trestá za to, že případ zveřejnil. Plzeň 13:57 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V září na rušné plzeňské křižovatce donutil neoznačený černý mercedes zastavit jiné civilní auto. Z auta vystoupili dva muži. Jeden z nich měl v ruce pistoli.

Následovaly nadávky i projevy násilí, kterými policisté v civilu donutili řidiče vystoupit z jeho vozu a legitimovat se. Oni sami služební průkazy ukázali až po opakované výzvě řidiče.

Řidič celou situaci zachytil na kameru ve svém voze, videonahrávku pak poskytl médiím řidičův advokát. Incident prověřuje GIBS, a to s podezřením na zneužití pravomocí ze strany obou důstojníků zásahovky.

GIBS řidiči zamítl žádost o nahlédnutí do spisu. Podle jeho právního zástupce jako důvod uvádí obavy o únik informací. „Takový postup je nezákonný, policie v této chvíli mého klienta trestá jenom za to, že poskytl rozhovor médiím, žádné jiné odůvodnění, proč je mu odmítáno do spisu nahlížet, není uvedeno,“ komentoval situaci právní zástupce řidiče Ronald Němec pro Českou televizi.

Policejní inspekce se k věci odmítla vyjádřit. „V dané věci probíhá prověřování, je to samozřejmě důvodem, proč není možné poskytovat odpovědi na dotazy,“ popsala mluvčí GIBS Radka Sandorová.

Případ se vyšetřuje přes dva a půl měsíce. Řidič půjde už potřetí v nejbližších dnech na výslech.

Policisté v civilu, Josef Němec a Vladimír Slavotínek, byli podle zjištění Radiožurnálu šéfy západočeské zásahové jednotky.

Slavotínek v minulosti dostal od tehdejšího plzeňského hejtmana Václava Šlajse slavnostní medaili za příkladné plnění pracovních povinností. Prý pracoval a plnil úkoly i nad rámec výkonu služby.

Oba vysocí důstojníci ještě na konci října byli ve službě, podle vedení západočeské policie totiž musí celou věc nejdříve vyšetřit generální inspekce.