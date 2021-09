Výběr z médií: změny u řidičského oprávnění na traktor, nedostatek papíru a autoservisy v potížích

V pátečním tisku se dočtete, že od příštího roku přibude v Česku lidí, co můžou řídit traktor, upozorňuje Deník. Nedostatek papíru na trhu teď kromě knihkupců trápí podle Práva také internetové prodejce. A české autoservisy hlásí potíže, píše deník E15. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý, kdo má řidičské oprávnění typu C, bude moct od ledna řídit také traktor (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

České autoservisy hlásí potíže, upozorňuje deník E15. Trápí je vážný nedostatek dílů, rostoucí inflace a také přerušené dodavatelské řetězce. Zákazníkům tak zvyšují ceny - mnohdy až o desetitisíce - a zároveň prodlužují čekací lhůty na jednotlivé služby.

Deník

Od příštího roku přibude v Česku lidí, co můžou řídit traktor. Deník zjistil, že oprávnění na tento zemědělský stroj získá od ledna každý, kdo má řidičské oprávnění typu C – tedy na nákladní auta. Umožní to novela zákona o pozemních komunikacích, nařízení už teď ale kritizují například autoškoly.

Lidové noviny

Koncem léta v Česku klesl zájem o testování na koronavirus. Píšou o tom páteční Lidové noviny. Pro stát jsou přitom data z testovacích center důležitá pro pečlivé monitorování šířící se nákazy v zemi. Důvodem poklesu je například větší počet proočkovaných. I lidé s dokončenou vakcinací se ale můžou nakazit znovu a někdy i s výraznějšími příznaky.

Hospodářské noviny

Místo skladů a kanceláří budou ve městech možná vznikat nová obchodní centra. To je alespoň odhad investora, kterého pro páteční vydání oslovily Hospodářské noviny. Dosud byly největším hitem pro investory velké sklady a logistická centra, kterým nahrávala epidemie koronaviru. Obchodní centra ale už podle investorů začínají nabízet zajímavé výnosy.

Právo

Nedostatek papíru na trhu teď kromě knihkupců trápí také internetové prodejce. Informuje o tom deník Právo. Ti totiž nemají do čeho balit své zboží, které často přepravují v kartonových krabicích nebo papírových taškách. Ceny obalových kartonů tak rychle rostou, meziročně se zvýšily skoro o 50 procent.