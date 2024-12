Řidiče na Liberecku hromadně oslnilo slunce. Způsobili řetězovou nehodu pěti aut, zranilo se 12 lidí

Co se zbytky jídla po Vánocích? A jak třídit balicí papír? Lesklý do modrého kontejneru nepatří

Nejlepší je nakoupit jen to, co jsme schopni sníst. Pokud se to nepovede, hotová jídla nebo živočišné produkty musí do směsného odpadu. Naopak nevařená zelenina a ovoce patří do bioodpadu.