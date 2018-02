Čeští řidiči kamionů se bouří kvůli nízkým platům za cesty do Německa. Skoro tisíc z nich se chce soudit

Čeští řidiči kamionů se chtějí hromadně soudit o vyšší plat při cestách do Německa. Inspiroval je úspěch šoféra Jiřího Gabrhela, který na německé poště vysoudil víc než čtvrt milionu korun jako dorovnání do německé minimální mzdy. Podle čtvrteční Mladé Fronty DNES se na odboráře v Německu obrátilo dalších skoro 1000 řidičů. Praha 12:20 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamiony na dálnici (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Jánoška | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Gabrhel se podle svých slov o nároku na dorovnání mzdy od svého zaměstnavatele nedozvěděl. „Tu informaci mi samozřejmě firma nedala. Dozvěděl jsem se to až od policejní kontroly v Německu," řekl řidič ve vysílání Radiožurnálu. Zaměstnavatel mu však ani po zažádání plat nezvýšil. „Začal nejdříve vyhrožovat tím, že na to nárok vůbec nemám. Potom začal s tím, že sdružení dopravců vydalo nějaké prohlášení o tom, že se započítávají do základní mzdy i diety. Což je nesmysl a Německo to zamítlo," dodal Gabrhel.

Nyní se však s podobným problémem na odboráře obrátily stovky řidičů. „Spousta řidičů jde do toho, a že nás bude hodně, tomu věřím. A to je jen jeden jediný stát,“ komentoval pro Radiožurnál stížnost řidičů kamionů Jiří Gabrhel.

Čeští řidiči kamionů chtějí v Německu žalovat své zaměstnavatele, že jim nevyplácejí tamní minimální mzdu. Vzpoury spustil případ Jiřího Gabrhely, který vysoudil přes čtvrt milionu korun. https://t.co/v9zEQbO0GG — iDNES.cz (@iDNEScz) 22. února 2018

Sám peníze nevysoudil na svém zaměstnavateli, ale na německém zákazníkovi, který si dopravu objednal. Podle generálního tajemníka Sdružení automobilových dopravců Vojtěcha Hromíře se proto německé firmy začínají bránit.

„Zákazníci v západních zemích požadují po dopravcích, aby podepisovali prohlášení, že řidičům platí adekvátní mzdu, ale neplatí jim ani náhodou odpovídající cenu,“ uvedl.

Odborový svaz dopravy upozorňuje, že německý zákon o minimální mzdě - ani evropská směrnice, ze které vychází - vůbec neřeší řidiče-živnostníky. Podle předsedy odborů Luboše Pomajbíka tak hrozí obcházení pravidel pomocí takzvaného švarcsystému.