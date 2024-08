‚Řidiči zatím zvládají.‘ Na Barrandovském mostě začala poslední část rekonstrukce

Na Barrandovském mostě v Praze začne v pondělí poslední část rekonstrukce, dělníci se přesunou ze severní na jižní část severního mostu, po kterém se jezdí ve směru z Braníku na Smíchov. O víkendu v této souvislosti změnili pracovníci Technické správy komunikací ve spolupráci s firmou Porr, která opravu zajišťuje, dopravní značení. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo Praha 9:52 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Provoz poslední hodinu poměrně výrazně zesiluje. Zatím se ale zdá, že víc než nové opatření se projevuje vydatný déšť. Aut je zde víc než běžně, hlavní zdržení je především na zúžených nájezdech z Modřanské, od Jižní spojky a ze Strakonické. Jinak řidiči nové uspořádání zvládají,“ hlásil po osmé hodině z místa zpravodaj Českého rozhlasu.

Dělníci se přesunuli na severní část mostu ve směru na Smíchov. Řidiči se nyní projedou jen jedním pruhem, další je převedený do protisměru. Nově mají dva pruhy k dispozici také na sjezdu tzv. myší dírou směrem na Strakonickou. V opačném směru je pořád uzavřená rampa ze Strakonické.

Po víkendu, v pondělí 19. srpna zahájíme IV. ETAPU REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU. V souvislosti s tímto termínem bude již během víkendu, od soboty 17. srpna 2024, přesně od 13:00 hodin, probíhat úprava dopravního omezení. Potřebné informace najdete na: https://t.co/zNZeuM3OfH pic.twitter.com/CPasYMICvC — TSK Praha (@TSKPraha) August 15, 2024

Barrandovský most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce měla podle dřívějších informací vyjít celkem na 594,5 milionu korun, kvůli komplikacím objeveným při stavbě však bude zřejmě podstatně dražší.

Technická správa komunikací v polovině května oznámila, že nestihne původně avizovaný termín dokončení opravy, protože se ukázalo, že stav mostu je horší, než se čekalo. Podle manažera stavby z firmy Porr Martina Řediny je to trochu paradoxní, protože severní most je o pět let mladší než jižní a přitom je ještě v horším stavu. Důvodem je podle něj pravděpodobně horší kvalita použitého betonu, řekl v červenci novinářům při prohlídce stavby.

Ředina tehdy potvrdil, že firma počítá v ideálním případě s dokončením celé rekonstrukce do konce listopadu. Od 1. prosince má být podle smlouvy zimní přestávka, ale podle manažera lze po oboustranné dohodě a v případě dobrých klimatických podmínek práce prodloužit ještě zhruba o 14 dní.