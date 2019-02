Místo dvanácti pouze šest. Nový bodový systém má být přísnější pro nováčky na silnicích

Řidičské průkazy na zkoušky by znamenaly, že na takzvané vybodování a tedy ztrátu řidičského oprávnění by stačilo šest bodů místo nynějších dvanácti. Potom by následoval roční zákaz řízení. Dvacetileté Karolíně ze Středočeského kraje, která uvažuje o řidičském průkazu, přijdou plánované tresty moc tvrdé.

„Když by teda byl člověk vybodovaný za přestupky, tak bych mu ten řidičák vzala ne na rok, protože to je dost dlouhá doba, ale třeba na čtyři měsíce, ale pak bych mu nařídila určitě nějaké testy,“ řekla Radiožurnálu Karolína.

Podle šéfa Besipu Tomáše Neřolda ale právě mladí řidiči na silnicích nejvíc riskují, protože přeceňují své schopnosti.

„Poté, co jsem si udělal pár jízd v autoškole, absolvoval to povinné penzum a pak jsem na silnici král. Musím vědět, že ten začátek řízení, první dva roky, jsou období, kdy musím být výjimečně opatrný, musím se snažit zdokonalovat. Myslet na to, že na té silnici nejsem v nějaké hře, kde se chyby odpouští,“ upozornil Neřold.

Zostřený režim

Šéf dopravní policie Tomáš Lerch tvrdí, že nováčci nejčastěji bourají kvůli tomu, že nezvládnou svoje vozidlo nebo se nevěnují řízení. „A je potřeba, aby ten řidič měl jakýsi zostřený režim. Aby si dával více pozor a uvědomoval si více svou odpovědnost v silničním provozu,“ dodal Lerch.

Řidičské průkazy na zkoušku fungují například v Rakousku, kde musí lidé po získání řidičského průkazu povinně absolvovat několik vzdělávacích kurzů a následně pak dopravně-psychologický seminář. České ministerstvo dopravy se ale inspirovalo ve Spojeném království, jak potvrzuje Neřold.

„Tato úprava připravená ministerstvem dopravy se inspirovala ve Velké Británii. Tam mají přesně takový model. Je to tedy polovina pro ty řidiče do dvou let praxe. A nemají tam žádné návazné kroky, kde by ty řidiče vodili za ručičku. Oni zkrátka říkají: ‚To je přeci jejich odpovědnost.‘ Staví to tak, že ten řidič by si měl jako mladý nebo začínající dávat pozor, mít takové určité období větší ostražitosti,“ popsal inspiraci Neřold.

Tvrdší tresty za telefonování

Kromě řidičských průkazů na zkoušku počítá nový bodový systém obecně s tvrdšími postihy za některé přestupky, vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

„Nově tedy budou pouze tři sazby bodů – nula, čtyři a šest. Nový bodový systém počítá například s přísnějším postihem pro řidiče telefonující za volantem, za tento přestupek navrhujeme čtyři body a pokutu na místě do dvou a půl tisíce. Ve správním řízení pak pokutu od čtyř do deseti tisíc korun,“ řekla Rezková.

Ještě vyšší jsou pevné sazby za zakázané předjíždění a jízdu na červenou. Navrženo je pět tisíc korun na místě a připsání šesti bodů. Nový bodový systém předložilo ministerstvo dopravy už v roce 2016. Projednaný ale nebyl kvůli blížícím se volbám.