Policie lidem v lednu zabavila už 80 řidičáků. Nový trest přichází při ‚extrémním‘ překročení rychlosti

1. ledna 2024 začal platit nový silniční zákon a s ním i nový bodový systém. Policisté tak například nově mohou při výrazném překročení rychlosti na místě odebrat řidiči jeho průkaz. Za první měsíc fungování nového zákona k tomu přistoupili podle zástupce ředitele dopravní policie Michala Hodbodě už přibližně osmdesátkrát. Řekl to pro Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:00 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S rokem 2024 začal platit nový silniční zákon (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jde o překročení rychlosti o více jak 40 km/h v obci a více jak 50 km/h mimo obec. Asi uznáte, že je to docela extrémní překročení rychlosti a většinou to bývá úmyslně,“ popsal Hodboď Radiožurnálu. Při takovém překročení rychlosti je podle něj odebrání řidičského průkazu jinde naprosto standardní trest.

Zásadní změna po 17 letech. Česko zavádí nový bodový systém, zpřísní sankce za vážné přestupky Číst článek

„V zahraničí to je běžný nástroj. Je to de facto okamžitá reakce na to, že někdo zásadním způsobem narušil pravidla silničního provozu. Má to okamžitý dopad, protože řidič na místě už nemůže pokračovat dál autem, protože má blokován řidičský průkaz. Je to jedna z nejvýchovnějších forem, kdy po porušení pravidel okamžitě následuje trest,“ myslí si zástupce ředitele dopravní policie.

„Dostanete tak člověka do situace, kdy musí přemýšlet nad tím, že udělal něco, co nebylo správné,“ vysvětlil také.

Po odebrání průkazu ještě řidiče čeká správní řízení. O dalším osudu tak rozhodne příslušný správní orgán. „Zadržení řidičského průkazu je nástroj před tím, než se zahájí správní řízení. Potom je to samozřejmě na uvážení správního orgánu, jestli řidičský průkaz vrátí, nebo zůstane blokovaný. Do trestu, například zákazu činnosti, se započítává i doba, po kterou byla vystavena blokace,“ uzavírá Hodboď.

Celý rozhovor se zástupcem ředitele dopravní policie Michalem Hodboděm si můžete poslechnout od 17.06 ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.