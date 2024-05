Nebyla jen jedna. Bývalé členky dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou popisují nevhodné chování bývalého sbormistra Tomáše Pospíšila. Toho Okresní soud v Jablonci nad Nisou v dubnu pravomocně potrestal podmínkou za pohlavní zneužití nezletilé sboristky. Server iROZHLAS.cz zjistil, že Pospíšil sbor vedl, přestože si byl vědom své sexuální deviace. Jablonec nad Nisou 7:00 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Sahal mi na přirození a kontroloval, jak mi na něm roste ochlupení ve věku deseti let,“ říká jedna z bývalých členek jabloneckého pěveckého sboru na adresu Tomáše Pospíšila | Foto: David Hamr | Zdroj: Český rozhlas Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Říkal, že to dělá pro mě a vykazuje mi tím službu, líčí bývalá členka sboru Pospíšilovo chování

Poté, co server iROZHLAS.cz na případ jako první upozornil, obrátily se na něj dvě bývalé členky sboru, nyní už dospělé ženy. Obě chtěly popsat své zkušenosti s chováním sbormistra Pospíšila, který má na pět let zakázáno pracovat s dětmi a má nakázáno podstoupit ambulantní sexuologickou léčbu.

Redakce jejich totožnost zná, s ohledem na jejich přání zachovat anonymitu a na citlivost případu je nezveřejní. Ženy se s Pospíšilem znaly z prostředí pěveckého sboru a také jablonecké farnosti. Hovoří o jeho údajném dlouhodobé manipulativním chování.

„Kolikrát za námi přišel osobně, po koncertě. Říkal nám, že ty naše oči cítil na pódiu. Že jsme z něho nemohly spustit zrak. Že jsme táhli za jeden provaz. Že jsme šikovný. A přímo nás, jmenovitě. Šel za námi a mluvil o tom, jak jsme úžasný, jak jsme mu pomáhaly. A to hned byla ta ruka na stehně. To hned byla ruka na zádech a šla níž,“ popisuje svou zkušenost první z žen.

„On využíval toho, že pro mě rodiče jezdili trochu později kvůli různým důvodům. Takže vždycky bylo časové rozmezí přibližně dvaceti minut, kdy na mně musel určité věci zkontrolovat. Kontroloval moji zapálenost do sboru. Kontroloval, jak rostu, jak se vyvíjím. Ale vždycky mi u toho říkal, jak se mu hnusím. Že to dělá pro mě a že to nechce dělat. Že mi tím vykazuje službu,“ pokračuje.

„Sahal mi na přirození a kontroloval, jak mi na něm roste ochlupení ve věku deseti let,“ dodává bývalá členka jabloneckého pěveckého sboru. Ona sama věc policii neoznámila. Obává se dopadů vyšetřování na svou psychiku.

Byl nedotknutelný

Případ druhé z bývalých sboristek je už promlčený, uplynulo od něj více než deset let. Ze strany Pospíšila hovoří o manipulaci. „Já sama jsem žila s tím, že je to něco, co je normální, v pořádku a zároveň, že to je něco, co ani nemůžu říct, protože by mi to nikdo neuvěřil.“

„Že je to osoba, kterou všichni velice uznávají, která je vysoce postavená, má úspěchy jak v (Libereckém) kraji, po České republice, tak po celém světě, a není možné na někoho, kdo je takhle vysoce postavený, najednou namířit s něčím takovým,“ vypráví bývalá sboristka. Hovoří o době, kdy jí bylo mezi dvanácti a třinácti lety. Teprve po medializaci případu se dívky spojily a zjistily, že mají s Pospíšilem stejnou zkušenost.

Pospíšila soud pravomocně potrestal za událost na soustředění sboru na Jablonecku v roce 2018. Sbormistr se přiznal a prohlásil vinu. Server iROZHLAS.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získal znění obžaloby. Z ní vyplývá, že tehdy jedenáctiletou dívku, s jejíž rodinou se osobně znal například z kostela, v noci osahával na intimních místech. Mezi Pospíšilem a dívkou byl věkový rozdíl 32 let.

„V jednu noc opakovaně přišel, měla postel hned u dveří. Přišel, nerozsvítil, sedl si k ní na okraj postele. Poprvé ji pohladil asi po boku, poté odešel. Poté opět přišel, sáhl jí rukou pod pyžamo a pod kalhotky,“ stojí v obžalobě. Z ní také vyplývá, že byl v té době pod vlivem alkoholu. „Dal si dva panáky rumu, z večera a průběhu celé noci si nic nepamatuje,“ stojí v dokumentu. Stejné dívky se měl Pospíšil dotýkat i na soustředění o rok později.

Obžaloba pak popisuje ještě jeden případ nevhodného chování. Za něj Tomáš Pospíšil souzený nebyl, událost nebyla vyhodnocena jako trestný čin. Týkal se také soustředění v roce 2018. Dokument popisuje svědectví dvou sboristek, sester. „V nočních hodinách (…) hladil pod pyžamem na břiše, sjížděl dolů i pod kalhotky k podbřišku, když se otočila, tak ji hladil po zádech ke kalhotkám, bylo jí to nepříjemné a byla ve stresu, byl autorita,“ uvádí obžaloba.

Druhou sestru měl Pospíšil osahávat na stehně. Dívky se pak svěřily matce a ta do spisu uvedla, že se se sbormistrem sešla. Podle ní se přiznal, že byl pod vlivem alkoholu a obhajoval se.

Sám si svoji úchylku uvědomoval

Podle posudku znalce z oboru psychiatrie a psychologie Luďka Daneše popsaného v obžalobě byla u Tomáše Pospíšila diagnostikovaná hebefilie. Tedy náklonnost k dospívajícím dívkám. Trpěl jí i v době, kdy trestný čin spáchal. Sám Pospíšil v přípravném řízení uvedl, že si byl své preference vědom od doby své plnoletosti.

„Po nástupu do ZUŠ založil pěvecký sbor, tušil, že to později může být problém, ale chtěl to zvládnout,“ líčí dokument. Posudek jablonecký soud zohlednil při stanovení trestu, uvedl pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí Jaroslav Kneř. „Uložený trest, zejména pak trest zákazu činnosti, a uložené ochranné opatření odpovídají odborným závěrům a doporučením soudního znalce.“

Server iROZHLAS.cz Pospíšila e-mailem opakovaně žádal o vyjádření. Dotazoval se ho také, zda si je vědom nevhodného chování k více dívkám, proč při vědomí své sexuální preference v čele sboru zůstával nebo jestli v uvedené době vyhledal odbornou pomoc. Bývalý sbormistr v e-mailech opakovaně napsal, že se vyjadřovat nebude.

Své pravomocné odsouzení okomentoval už dříve: „Celá situace pro mě znamená náročnou etapu mého života. Dovolte mi proto, abych se k záležitosti nemusel vyjadřovat.“ V posledním e-mailu napsal: „Je mi líto všech bolestí, které jsem způsobil.“

Jablonecké státní zastupitelství, které Pospíšila obžalovalo, se k aktuálním tvrzením bývalých sboristek vyjadřovat nemůže. Okresní státní zástupce Radim Kadlček ale v obecné rovině případné oběti vyzval, aby se spojily s policií.

„Chtěl bych apelovat na všechny oběti, případně jejich zákonné zástupce, aby se vůbec neostýchali kontaktovat policejní orgán a oznámit ty události, které se jim přihodily. Policejní orgán každé takové oznámení důsledně prověří.“ Policie je podle Kadlčka připravena poskytnout takovým obětem psychologickou pomoc.

Nový registr pro lepší zítřky

Na jablonecké Základní umělecké škole Pospíšil od loňského roku nepůsobí. Podle zástupce ředitele Petra Vobořila dostala škola na jeho chování stížnost a dohodla se s ním na rozvázání pracovního poměru. Po zveřejnění informací o pravomocném rozsudku na serveru iROZHLAS.cz musel přestat vyučovat hru na klavír studenty liberecké univerzity.

Přijde i o ocenění PRO MERITIS za reprezentaci města v oblasti hudby, výchovy a vzdělávání udělené jabloneckým magistrátem.

Aby se předešlo kontaktům deviantů s dětmi, měl by v Česku vzniknout registr sexuálních násilníků. Jeho přípravy ale nabírají zpoždění. Původně měl být spuštěný už od začátku letošního roku. Teď je ohrožený i další termín, leden příštího roku. Koalice i opozice se neshodnou na detailech.

Poslanci z podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí prosazují, aby se do registru zapisovali odsouzení devianti automaticky a aby v něm byli i ti trestaní v minulosti, tedy před spuštěním registru. To by se týkalo i Tomáše Pospíšila. Ministerstvo spravedlnosti preferuje jen nově odsouzené a to, aby o každém zápisu vždy rozhodoval soud.