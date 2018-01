Drahoš už není aktivní člen, nejsme konspirátoři, kteří řídí svět, namítá šéf českého Římského klubu

Ještě před týdnem o něm věděl málokdo, teď je Římský klub hojně skloňován v souvislosti s prezidentskou volbou. Odpůrci Jiřího Drahoše upozornili, že je bývalý šéf Akademie věd České republiky členem České asociace Římského klubu. Podle nich jde o organizaci mocných, kteří podloudně ovlivňují světové dění ve svůj prospěch. Server iROZHLAS.cz oslovil předsedu České asociace Římského klubu Pavla Nováčka, ten takovou informaci odmítá. Rozhovor Praha 6:00 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České asociace Římského klubu Pavel Nováček | Zdroj: Webové stránky Pavla Nováčka

Do věci se vložil i neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček, který upozornil, že v organizaci se angažoval i současný prezident Miloš Zeman. Nováček upozorňuje, že ani jeden prezidentský kandidát se dávno na chodu organizace nepodílí, aktivních členů je podle něj 5 až 7.

Římský klub byl poměrně razantně vtažen do prezidentské volební kampaně. Jak to vnímáte?

Slyšel jsem to z doslechu, sám to nijak nesleduji a je mi to, upřímně řečeno, celkem jedno.



Je Jiří Drahoš stále členem české asociace klubu?

Pan profesor Drahoš se kdysi zúčastnil nějakých zasedání, byl členem, formálně asi ještě je členem, ale když se stal předsedou akademie věd, přestal se zúčastňovat z časových důvodů.



V souvislosti s členstvím Drahoše je Římský klub popisován jako spiknutí mocných, kteří chtějí ovlivňovat celosvětové dění ve svůj prospěch. Podílíte se na světovém spiknutí?

Římský klub není žádná konspirační organizace, je to, jako kdyby byl členem jakékoliv jiné odborně orientované organizace. Tyhle věci prostě ignoruji, já znám Římský klub dost dlouho, od roku 1972. Proslavil se zprávou Meze růstu, podle níž neomezený exponenciální růst v omezené biosféře není možný. Dodnes se o tom diskutuje. Římský klub vydal celkem 46 zpráv, já jsem měl možnost zúčastnit se některých výročních setkání osobně, takže mám naprosto jasno v tom, že to není žádná konspirační organizace s ambicí řídit svět. Je to setkání zajímavých osobností, ať už umělců, politiků, vědců, kteří se vzájemně inspirují. Pokud z toho někdo dělá něco víc, je mi to srdečně jedno, je zbytečné s tím bojovat, tady racionální argumenty neplatí.



Jak si vysvětlujete, že se zrovna s vaší organizací se spojují konspirační teorie?

Asi nejsem ten pravý, abych na to odpovídal. Snad je to tím, že především v minulosti tam bylo poměrně dost významných osobností. Možná proto si pak někdo něco podobného vyvozuje: když se setkávají, o čem tam asi tak jednají, určitě mají něco za lubem. Ale to je spíš otázka pro psychiatra.



Česká asociace Římského klubu Vznik československé pobočky Římského klubu prosazoval již v roce 1990 Miloš Zeman, oficiálně pobočka – Československá asociace Římského klubu – vznikla 22. února 1991. Sdružovala v době svého vzniku tři desítky osobností vědy, kultury a veřejného života z Československa. Čestným předsedou byl zvolen Václav Havel, předsedou byl Valtr Komárek, místopředsedy byli zvoleni rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš či prognostik Ing. Miloš Zeman. 4. března 2008 byl zvolen předsedou České asociace Římského klubu Pavel Nováček, dalšími členy výboru byli zvoleni Jarmila Doubravová, Jiří Drahoš, Jaroslav Kalous a Ivan Klíma, sekretářem pak Michal Paulus. Římský klub má národní asociace ve 35 zemích. Posláním národních sdružení je rozšiřovat myšlenky a vize Římského klubu ve svých zemích, nabízet řešení a prosazovat udržitelnější a spravedlivější ekonomiku ve svých zemích a podporovat mezinárodní sekretariát Římského klubu s pořádáním akcí, jako je výroční valná hromada.

Členem klubu býval i současný prezident Miloš Zeman, jakou roli v něm hrál?

Nedokážu odpovědět, protože já jsem se členem českého Římského klubu stal od roku 2006. Jak to bylo v 90. letech, to nevím, protože jsem ještě působil na slovenské akademii věd a potom jsem se přestěhoval do Olomouce. Ale předpokládám, že než se dal plnou vahou na politiku, byl aktivní. Ale více vám nemohu říct.



Je členem dodnes?

Určitě ne. Je to těžké, my nemáme příspěvky, ani členy nevylučujeme a neškrtáme. Ale on se od poloviny 90. let neangažoval, takže není členem Římského klubu.



Jaké má klub poslání?

Založil ho Aurelio Peccei, který byl celý život vrcholným manažerem Fiatu. Už v 50. a 60. letech přemýšlel o globálních trendech, ale neměl na to čas. Když pak odešel do důchodu, založil Římský klub. Zabývá se zásadními globálními trendy a formuluje možné scénáře, možné návrhy řešení. Takže možná i z toho vznikají konspirace. Klub má ale nehynoucí zásluhu na tom, že veřejnost upozorňuje na trendy, které ještě nejsou tak známé.



Mohl byste vypíchnout jeho nejzásadnější počiny?

V 70. a 80. letech to bylo hlavně upozornění na limitovaný exponenciální růst, myšleno spotřeba surovin, energie, produkce, znečištění a z toho pramenící problémy, když narazíme na limity biosféry. Potom se téma přesunulo k takzvanému dlouhodobě udržitelnému rozvoji, životnímu prostředí, potravinové a bezpečnostní problematice. Hodně významná je asi pět let stará zpráva Modrá ekonomika, která prakticky navrhuje, jak bychom měli uzavřít naše ekonomické aktivity, abychom jako přírodní cykly neznali slovo odpad. Kdybychom dokázali napodobit přírodu, mohlo by to vyřešit hodně věcí.



Co přesně dělá Česká asociace Římského klubu, kolikrát do roka se scházíte?

Budu upřímný, pouze jednou ročně. Naše aktivity jsou velmi omezené. Před sametovou revolucí klub z ideologických důvodů nemohl v Československu být. Když pak v 90. letech vznikl, byly tam opravdu velké osobnosti typu Václava Havla, Fedora Gála, Václava Klause, Miloše Zemana a celé řady dalších. Ti pak ale odcházeli, protože měli úplně jiné starosti. V posledních letech je nás opravdu jen několik, já se pyšním titulem předseda, čehož se chystám letos v březnu vzdát. Snažili jsme se přitáhnout skupinku mladých, nadšených lidí, což se nám asi i vlastní vinou nepodařilo, takže nyní jsou naše aktivity utlumeny.



Kolik máte členů?

Kdybych měl spočítat pouze aktivní členy, tak je nás 5 až 7. Formálně bych řekl tak 30 lidí.



Jaké známé osobnosti jsou aktuálně v národním pobočce klubu?

Veřejně známý je například profesor Martin Potůček z Univerzity Karlovy, sociolog, který se zabýval důchodovou reformou.



V jaké zemi je Římský klub nejaktivnější?

Silní a velmi aktivní jsou Rumuni, Španělé, Kanaďané, dále Spojené státy, Německo, Francie, Itálie, Ukrajina. Jsou země, kde to funguje poměrně dobře, a pak země, kde to víceméně spí. A to je víceméně bohužel i Česko.