‚Na to jsme moc krátcí páni.‘ Vyšehradská kapitula nakonec nájemní smlouvu s restauratérem neukončí

Navzdory vládnímu zákazu pohostil v restauraci Rio's šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka a exministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO). Přesto restauratérovi Raimundu Špundovi nehrozí ukončení nájemní smlouvy ze strany vyšehradské kapituly, která objekt vlastní. „Vůči nám se de facto nedopustil žádného zásadního přestupku," uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz děkan kapituly Michal Němeček. Praha 7:05 17. listopadu 2020

To, že ve hře je i výpověď nájemní smlouvy, naznačil Němeček začátkem listopadu.

„Tuto možnost nevylučuju. Nemohu to ale udělat, dokud si nejsem jistý, že jsem oprávněn takový krok udělat,“ prohlásil tehdy.

Schůzka z konce října se nezamlouvala ani proboštovi kapituly Aleši Opatrnému. „Nás se to dotýká tím, že je to veřejná ostuda. A na to budeme muset nějak reagovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz bezprostředně poté, co se informace o schůzce v restauraci dostala na veřejnost s tím, že v nájemní smlouvě je uvedeno, že provozovatel restaurace „nepoškodí dobré jméno kapituly“.

Teď už je však jasné, že zajít tak daleko Němečkovi jeho pravomoci nedovolují. „Občanský zákoník mi neumožňuje, abych ho vyhodil. Na to nemám žádný právní podklad. Můžu udělat nějaký krok, který udělám, ale není to nic velkého,“ reagoval nyní na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Provozovateli restaurace Raimundu Špundovi podle svých slov nemá možnost udělit nějaký větší trest, protože nájemník dělal to, co má ve smlouvě – hostinskou činnost.

„Jsem opravdu svázaný a právníci mi říkají, že nemám prostor k ničemu, co by nájemce porušil. My jsme bohužel na tohle moc krátcí páni, vůči nám se de facto nedopustil žádného zásadního přestupku,“ přiblížil děkan.

Bezúplatná pomoc

Restauratér Špunda v dopise pro vyšehradskou kapitulu napsal, že šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka nevnímá jako běžnou veřejnost.

„... ve středu večer, dne 21. 10. 2020, jsem byl požádán mým dlouholetým dobrým známým Jaroslavem Faltýnkem, zdali bych mu mohl poskytnout soukromý neveřejný prostor za účelem jednání s dalšími osobami,“ uvedl podnikatel v dopise, který předminulý týden ve středu osobně zanesl do vyšehradské kapituly. Ta následně stěžejní pasáže zveřejnila na svém webu.

Špundovi hrozí kvůli organizaci schůzky ještě pokuta za nedodržení vládního nařízení. Vše řeší pražská hygienická stanice i magistrát metropole. Výsledky jejich šetření by mohly být známy za několik týdnů.

Na porušení koronavirových opatření upozornil deník Blesk. Zachytil Prymulu, jak v noci vychází z vyšehradské restaurace bez roušky a s peněženkou v ruce. Podnik měl být přitom po celý den zavřený. Na místě pak Blesk vyfotografoval i Faltýnka. Dalšími účastníky noční schůzky byl ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant a galerista Jan Třeštík.

Prymula kvůli setkání přišel o post ministra zdravotnictví, ve funkci ho nahradil dětský hematolog Jan Blatný (za ANO). Faltýnek pak rezignoval na post prvního místopředsedy hnutí ANO a avizoval hlasování o svém setrvání v pozici šéfa poslanců hnutí ANO. K tomu však nakonec nedošlo.

„Já jsem hned po té nešťastné události napsal mail všem svým kolegům a kolegyním v poslaneckém klubu, pokusil jsem se situaci vysvětlit a současně se omluvit a požádat o názor, jak to vidí. Více než dvě třetiny kolegyň a kolegů odpověděly, že mám jejich důvěru,“ řekl Faltýnek minulý týden.