Riziko představují jehly na veřejnosti. Mobilní aplikační místnost bude výhra pro všechny, říká Bém

Praha chce do konce roku zprovoznit nové kontaktní centrum pro drogově závislé a připravuje také mobilní aplikační místnost. Nenarazí to na odpor obyvatel v okolí a příslušných městských částí? Jak chce hlavní město tato centra rozšiřovat? „Smysl naší péče je nejen garantovat možnost bezpečné aplikace, ale mít možnost jim pak nabídnout další služby, které v důsledku vedou třeba k abstinenci," říká adiktolog Pavel Bém. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:00 14. května 2025

Vy jste ve středu v Praze před budovou pražského magistrátu představili tzv. mobilní aplikační místnost. Ta už funguje v Brně, do konce roku ji chcete zprovoznit i v Praze. Co to je, co a komu má nabízet?

Je třeba si uvědomit, že v ČR máme zhruba 50 tisíc problémových uživatelů drog. Naprostá většina z nich představuje nejrizikovější a nejmarginalizovanější skupinu uživatelů tvrdých drog, respektive zakázaných psychoaktivních látek. Ti si denně aplikují příslušnou návykovou látku do žíly.

Nízkoprahová centra závislým umožňují kontakt s odborníkem. Je to nejefektivnější způsob, jak se drogové epidemie vyhnout, míní předseda pražské protidrogové komise Pavel Bém

Takových aplikací proběhne v ČR 15 milionů ročně, to jsou opravdu tisíce každý den. Když se podíváme na to, že významná část těchto aplikací probíhá rizikově v otevřeném veřejném prostoru, lze z toho vyvodit dva závěry.

Zaprvé to strašně otravuje v uvozovkách normální část lidí, kteří se zakázanými drogami nemají nic společného. Kromě toho aplikace ve veřejném prostoru představují obrovské individuální riziko. Není tajemstvím, že ve Spojených státech v posledních deseti letech každý rok zemřelo 100 tisíc lidí na předávkování těmito látkami.

Smyslem aplikační místnosti je tu nejvíc děsící realitu na uživatelích návykových látek, kteří si aplikují drogy injekčně, stáhnout z veřejného prostoru, z ulice, do odborného zařízení, kde může proběhnout supervidovaná aplikace, kde máme garanci, že proběhne tak, jak má, bez vedlejších rizik tak, že nedojde k následným problémům.

Proto hovořím o stech tisíc mrtvých ve Spojených státech každý rok na předávkování. Když si uvědomíme, že to je za deset let skoro milion lidí, tak to je město velikosti Prahy.

A chránit tím pádem nejenom pořádek a veřejnou bezpečnost v otevřených centrech města – ať už je to Praha, Brno nebo Ostrava či jiná, logicky nejvíce zasažená metropolitní místa – ale také poskytnout harm reduction, tedy rizika minimalizující péči pro samotné uživatele.

Výsledkem je výhra pro všechny. Zaprvé nevidíme aplikace na veřejnosti, nikde se neválí stříkačky, nikoho to neotravuje. Za druhé k aplikacím dochází v bezpečném prostředí, s minimem dalších rizik, které mohou vést k nemocem, šíření infekcí anebo ke smrti. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je to prokazatelně efektivní a klíčová intervence. V civilizovaných státech Evropy ji už řadu let, dokonce desetiletí, k dispozici mají.

My se o to snažíme zhruba 30 let a já jsem velmi vděčný, že v Brně našli odvahu i skulinku, jak přesvědčili politiky a i Policii ČR a městskou policii, aby proti tomu nešla, ale naopak, aby všichni odborníci, kteří řeší problém závislostí a návykových látek, spolu spolupracovali s jedním jediným cílem: minimalizovat problém jak pro veřejnost a tzv. normální populaci, tak pro samotné uživatele.

Vybrané lokality

Pokud tedy v Praze bude tato první mobilní aplikační místnost, kde bude parkovat?

Bude parkovat na speciálně vybraných místech, které jsou jakýmsi projekčním plátnem reálně existující otevřené drogové scény.

Takže hlavní nádraží, Anděl, ještě někde?

Hlavní nádraží, Anděl, ale jsou i další lokality, kde ta mobilní aplikační místnost bude stát: Palmovka a řada dalších míst v Praze, kde se koncentruje drogová scéna. Musíme si uvědomit, že drogovou scénu z těch míst prostě nevyženeme. Mimochodem, politici si často myslí, že když se vytvoří tlak, tak se drogová scéna přesune jinam. Ona se jen na chviličku přelije, a pak se zase vrátí tam, kde to pro ni je výhodné a přirozené.

Říkáte, že se neodsune. Na druhé straně, nepřitáhne se tím, že tam bude parkovat sanitka?

Smyslem sanitky je ty, kteří si aplikují drogy na veřejnosti, dostat dovnitř mobilní aplikační místnosti nebo sanitky tak, aby se to, co nejvíc vadí lidem, dostalo do kontrolovaného a skrytého, hygienicky důstojného prostředí. Výsledkem budou bezpečnější aplikace a menší nepořádek nebo problémy na veřejnosti v otevřených drogových scénách.

Pardon, to jste říkal v úvodu, to je jasné. Na druhé straně, nebude také důsledkem, že se na místa, kde bude parkovat, stáhne víc drogově závislých?

Podle toho, co ze zkušenosti vidíme i z jiných států Evropy, tomu tak není. Samozřejmě, myslet si naivně, že drogová scéna zmizí – to se skutečně nestane. Na Prahu vychází zhruba 15 až 20 tisíc injekčních nebo problémových uživatelů, ti tady budou a budou se vždy někde koncentrovat.

Smysl naší péče je nejen jim garantovat možnost bezpečné aplikace, ale přes kontakt a přes bezpečnou aplikaci mít možnost jim pak nabídnout další služby, které v konečném důsledku vedou třeba k abstinenci. A pak, když se toto povede, pak teprve začne drogová scéna pomalu mizet.

Odpor městských částí

Vy jste se zmiňoval o situaci okolo stanice metra Anděl, kde je mimochodem nedaleko jedno ze dvou pražských center pro drogově závislé. Když tam člověk prochází, opravdu to leckdy není nic příjemného. Rozumíte lidem, že nechtějí takové prostředí kolem svého domova, že s touto logikou budou bojovat třeba i proti tomu, aby tam parkovala ta sanitka?

Jasně, že tomu rozumím. Úplně to chápu.

A budete se snažit ji tam zaparkovat i proti vůli obyvatel?

Není možné tam jen přijet se sanitkou nebo vytvořit specializované adiktologické kontaktní centrum, které distribuuje stříkačky a jehly, a nekomunikovat při tom s politickou reprezentací a needukovat veřejnost. Součástí je samozřejmě péče o veřejný pořádek okolí, péče o edukaci a zvyšování povědomí všeobecné populace, jak se tento problém dá řešit.

Kdybychom ho uměli vyřešit jinak, třeba zákazy, já bych řekl: pojďme do toho. Ale máme tady padesátiletou zkušenost nejenom z Československa, ale z celého světa. Zákazy se nevyřeší vůbec nic, dokonce naopak vedou k opačnému efektu, že se drogová scéna díky síle černého trhu, který se kolem poptávky po nezákonných drogách organizuje, ještě dramaticky zesiluje a tvoří pak hrůzy, které známe. Naštěstí v ČR nejsou tak dramaticky vidět, ve srovnání s jinými evropskými státy nebo se Spojenými státy.

Já se na možný odpor lidí ptám, protože v Praze jsou už několik let zkušenosti s debatami o tom, že by v Praze mělo být víc kontaktních center pro drogově závislé. Podle koncepce by jich mělo být devět, reálně fungují dvě. Opakovaně se Praha snažila zřídit další, vždy se proti tomu postavila příslušná městská část. Vy jste dnes avizovali, že ještě letos otevřete jedno centrum. Vrátím se k otázce: budete to dělat proti vůli příslušné městské části, proti vůli obyvatel okolí?

Naivně si myslet, že centrální městská část přivítá zřízení takového kontaktního centra, to opravdu nečekám.

Proti vůli – tak bych to úplně nenazval. S každou z příslušných městských částí spolupracujeme a budeme spolupracovat. Jsou vybrána asi tři nebo čtyři místa v Praze, kde by tato nová nízkoprahová centra měla vzniknout.

S politickou reprezentací všech dotčených městských částí jsme komunikovali, budeme dál komunikovat a budeme se snažit to udělat tak, aby zátěž pro příslušnou městskou část byla minimální, což je největší problém v tuto chvíli asi na Praze 1 a na Praze 5.

Na Praze 5 počítáme s lokací mobilní aplikační jednotky. Na Praze 1 počítáme ještě navíc s tím, že se tam otevře specializované adiktologické centrum.

Jak důležitá je pro fungování aplikačních center probíraná změna trestního zákoníku? A jak velkou hrozbu představují nové syntetické drogy, které se na český trh dostávají? Poslechněte si celý rozhovor.