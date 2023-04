Ve stánku s finským jídlem nebyla vodka, ale víno. Akci Ochutnej Evropu prošetříme, říká radní Bezděk

Kontrolní výbor Středočeského kraje, kterému předsedá šéf středočeských zastupitelů ANO Robert Bezděk, se v posledním roce nejvíc angažovalo ve sporu o financování krajské dopravy a města Kladna. Spor skončí u Ústavního soudu. Kromě toho se Bezděkův výbor také zajímal o akci Ochutnej Evropu, která se konala loni na podzim. „Prezentovaly se tam opečené sušenky. To není ono,“ říká Bezděk v pořadu K věci. Rozhovor vznikl na začátku dubna. Praha/Kladno 23:24 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejsem ve střetu zájmů ve sporu o dopravu mezi Středočeským krajem a městem Kladno, tvrdí Robert Bezděk (ANO) | Foto: Dana Josefová | Zdroj: Český rozhlas

Když jsem se díval do zápisů z jednání kontrolního výboru zastupitelstva, tak jste se opakovaně věnovali akci Ochutnej Evropu. Vy jste o té akci psal i ve svém sloupku v posledním čtvrtletníku Středočeského kraje Středočech. Co vám na této akci tak vadí?

To je jeden z bodů, které bude kontrolní výbor prošetřovat. Obávám se, že akce tak, jak byla koncipována, náklady se pohybovaly, myslím, kolem pěti milionů korun, ne zcela proběhla tak, jak by měla proběhnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejvíc asi rezonuje problematika zajištění veřejné dopravy, především autobusů a vlaků, říká šéf kontrolního výboru středočeského zastupitelstva Robert Bezděk

V čem?

Vezměte si, že jdete do stánku, u kterého předpokládáte, že dostanete něco z Evropy. A ve stánku s Finskem, kde byste třeba očekával finskou vodku, nabízí se tady to jednoduché srovnání, dostanete veltlínské zelené. Tak je to něco složitého. To samé, když ve stánku s Rakouskem dostanete kuřecí křidýlka. Ale to jenom zjednodušuju.



Při vší úctě, je tohle tak zásadní problém, jestli ve stánku měli vodku, nebo víno? Když jste byli ve vedení kraje, tak jste čelili velké kritice kvůli desetimilionové dotaci na akci, která byla srazem majitelů motocyklů Harley Davidson. Opozice tvrdila, že to nemá přínos. Vy se teď ptáte, jaký tahle akce měla přínos. Nejsou tohle spíš malichernosti?

Je to otázka pohledu. Pokud hovoříte o akci Harley Davidson, tak ve vší úctě, přínos této akce pro Středočeský kraj, ten obrat, byl asi 100 milionů korun. Tato akce měla opravdu celosvětový charakter. Po stránce finanční a z hlediska státního rozpočtu ten přínos tady byl.

Pokud se týká akce Ochutnej Evropu, kdy se občanů těsně před komunálními volbami měly prezentovat výrobky jednotlivých členských států Evropské unie a dostáváte se tam, že se tam prezentují opečené sušenky Oreo, tak zjistíte, že to není ono.

A my chceme vědět, a bylo to i do určité míry připuštěno ze strany Středočeského kraje, že ten původní plán se nepodařil naplnit tak, jak se očekával. My jenom v rámci kontrolního výboru očekáváme, že nám tohle bude doloženo a jaké byly z toho vyvozeny závěry.

Spor o dopravu

Jaké nejzásadnější kontroly jste provedli za poslední rok?

Nejvíc rezonuje problematika zajištění veřejné dopravy. Myslím, že to je záležitost, která už přerostla území Středočeského kraje. Skončí to až na úrovni Ústavního soudu. Jde o to, jakým způsobem Středočeský kraj zabezpečuje ze zákona veřejnou dopravu, to znamená především autobusy a vlaky.

Kladno a doprava Kladno není od loňského září kvůli neshodám s krajem ohledně placení dopravy zařazeno do systému jednotné pražské (PID) a středočeské dopravy. Podle primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) má dopravní obslužnost zajistit a platit kraj. Město si chce též samostatně rozhodovat o linkách městské hromadné dopravy a jízdném. Hejtmanství v roce 2022 postupně zavedlo nový systém placení veřejné dopravy v kraji spočívající v úpravě příspěvků obcí a měst na veřejnou dopravu. Kladno poté podalo několik soudních podnětů, některými se soudy ani nezabývaly, zároveň žádný soud zatím nerozhodl, co má kraj ze svého rozpočtu zajišťovat. Proto se Kladno v prosinci 2022 obrátilo ještě na Ústavní soud

Co v tomhle směru konkrétně zmůže krajský kontrolní výbor?

Kontrolní výbor sám nemůže žádné rozhodnutí zrušit, ale může zaujmout určité stanovisko a může doporučit zastupitelům Středočeského kraje, aby případně revokovali své původní rozhodnutí. Anebo aby uložili krajské radě, aby s tím něco udělala.



A tohle jste udělali, nebo chystáte se udělat?

Tohle už proběhlo. Diskuze na téma zajištění veřejné dopravy rezonuje především ve vztahu právě k městu Kladnu, jehož jsem jsem náměstkem. Je to spor o to, kdo a jaké linky a v jakých počtech má zabezpečit. Jestli to má být Středočeský kraj, anebo jestli to má být město Kladno.

Nejste v této věci ve střetu zájmu, když jste zároveň šéfem kontrolního výboru, který o tom jedná z pozice kraje, a zároveň jste náměstkem města, které je, řekněme, tím nejviditelnějším a nejhlasitějším odpůrcem?

Já se nedomnívám. Kontrolní výbor se v zásadě nedostane k žádným jiným informacím, než které jsou veřejně přístupné novinářům, občanům a zastupitelům. Tam opravdu nemohou být žádné tajné informace, takže konflikt zájmů tady není.

Jádro toho problému spočívá v tom, jaké spoje a kolik má hradit Středočeský kraj, jakožto osoba, která odpovídá za zajištění dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje, a co zbývá, řekněme, „nadstandardní“ spoje, které by měly být hrazeny ze strany příkladně města.

Ale není to problém jenom statutárního města Kladna. To, že se Kladno vůči Středočeskému kraji vymezilo, v tuhle chvíli jenom znamená, že chce tento problém řešit. Ale není to jenom problém tohoto města.

Říkal jste, že to skončí u Ústavního soudu. Jak velká je tady pravděpodobnost a kdy to rozhodnutí může padnout?

Jako právník tomu dávám velice vysokou pravděpodobnost, protože veškerá rozhodnutí, která byla, nejsou zamítavá, jak se občas říká, ale jsou odmítavá. To znamená, že soud říká: Já se tím nechci zabývat, protože se domnívám, že je to tak složité, že to by mělo být řešeno na úrovni takzvaných kompetenčních žalob u Ústavního soudu.

A já s tím absolutně souhlasím, protože jde o výklad konkrétního zákona, konkrétního ustanovení, které říká, za co zodpovídá kraj a za co zodpovídá obec, potažmo město.

