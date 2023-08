Termín prodloužen. Stanovisko k práci soudce Fremra za komunismu vypracují historici do konce září

Přestože Robert Fremr svou kandidaturu na ústavního soudce vzdal, historici i prezident stále chtějí jeho působení v komunistické justici objasnit. Ústav pro studium totalitních režimů měl mít původně stanovisko k Fremrovým rozsudkům z 80. let hotové do neděle. Poté, co současný místopředseda vrchního soudu v Praze oznámil, že nominaci vzdává, Hrad ale lhůtu ústavu prodloužil.

