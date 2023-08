Kandidát na ústavní soud Fremr aktérem politického procesu? ,O zapojení StB musel vědět,‘ říká historik

Jen den před rozhodováním Senátu o dalších kandidátech na ústavní soudce musí jeden z nich, Robert Fremr, řešit nepříjemnou srážku s historií. Kauzu Olšanských hřbitovů vysvětloval v otevřeném dopise senátorům a také prezidentu Petru Pavlovi „Obávám se, že tady selhala prezidentská kancelář. Pan prezident vytvořil obrovský tým, ale asi zapomněl na historiky,“ říká k tomu Petr Blažek, historik Ústavu pro studium totalitních režimů. Rozhovor Praha 22:24 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fremr | Zdroj: Profimedia

Případ, který před 36 lety soudil tehdy třicetiletý Fremr, zmanipulovala podle serveru Hlídací pes StB. Obžaloba vinila trojici mladíků z více než stovky trestných činů, z nichž nejzávažnější bylo záškodnictví. StB za vůdce skupiny po vynuceném přiznání označila devatenáctiletého Alexandra Ereta, jehož otec byl německé národnosti a odjel na západ. Na základě Eretovi výpovědi byla odsouzena i chlapcova matka. Soudce Fremr v úterý připustil, že byl naivní a StB kauzu zmanipulovala. Informace o činnosti StB prý ale neměl a co se dělo, se z jejich svazku dozvěděl teprve minulý týden po tom, co na případ upozornil disident Jan Urban.

Server Hlídací pes popisuje, jak StB připravovala celý scénář. Svědky a obžalované zpracovala, z vandalství udělala záškodnictví, obžalované psychickým i fyzickým týráním donutila k výpovědi, kterou potřebovala. Působí na vás popis práce StB v tomto případu věrohodně? Byly toto typické metody StB v 80. letech?

Myslím, že se v tomto případu dají vysledovat. Je dochován velmi rozsáhlý operativní svazek, který byl veden k jednomu z odsouzených.

K dispozici je svazek k samotnému Alexandru Eretovi i jeho mamince. Tam můžeme vidět, jakým způsobem StB případ připravovala, převzala ho od Veřejné bezpečnosti.

Musíme si uvědomit, že základem celé kauzy v podání StB bylo poničení z pohledu komunistického režimu velmi významného místa. Proto také kauza potom dostala označení Olšanské hřbitovy. Jednalo se o čestné pohřebiště sovětských a také bulharských vojáků, kde dva chlapci poničili náhrobky, urvali pěticípé hvězdy, což vyvolalo velkou reakci celého bezpečnostního aparátu.

Nejdříve to bylo svěřeno Veřejné bezpečnosti, která měla velmi rozsáhlý tým, který získal celou řadu nejrůznějších důkazů. Jejich kamarád Alexandr Eret k tomu byl přiřazen umělé. Prováděl s nimi různé klukoviny, které byly na hranici vandalství, někdy možná na hranici přestupků. Týkalo se to nějakých pokusů s výbušninami. Někteří mladí kluci mají zájem o tuto oblast.

Ti dva podle vyšetřování, ať už Veřejné bezpečnosti i potom StB, měli provádět celou řadu nejrůznějších krádeží, různé vandalské činy v parcích a podobně. Týkalo se to potom i údajných nástrah, které měly klást na železniční trať. Z toho, co ale čtu a potom to konfrontuji s rozsudkem, tak vidím, že celá řada věcí není řádně doložena.

Zdá se mi, že tam bylo hodně věcí nafouklých, zejména u pana Ereta. U těch dvou se mi zdá, že popis celkem odpovídá tomu, co dělali. U Ereta k tomu přibylo obvinění, tehdy se říkalo z fašismu, propagace fašismu. Myslela se tím nacistická ideologie.

Obvinění bylo založeno na písemnostech, které měl doma, které si psal sám pro sebe a zároveň z výpovědí jeho kamarádů, kdy si společně vyprávěli o Mnichovské dohodě, o nacismu a tak dále.

Z takových klukovských průpovídek udělali nějaký ideologický rámec celého případu. A připojili ho k těm Olšanským vandalům, což bylo úplně absurdní. První i druhý rozsudek pak byl velmi přísný. Eret dostal v 19 letech šest a půl roku.

Účelový proces

Pokud se StB rozhodla vyrobit takový případ nebo podobné takové případy, zapojovala do toho nějak obvykle i soudce, kteří měli případ soudit, nebo těm už předkládala důkazy, které pro ně přijatelné a podle kterých pak soudili?

Má to dvě roviny. Jedna rovina je ta, že Robert Fremr nesoudil třeba dva měsíce. V té době byl už šest let u městského soudu.

Byl trestním soudcem nebo soudcem v trestních věcech, takže musel vědět, jakým způsobem funguje celý mechanismus výroby takových procesů. To po šesti letech musel vědět.

Tady tyto výmluvy mi trošku připomínají, samozřejmě je to nesrovnatelné, výmluvy nacistických úředníků, kteří připravovali transporty. „My jsme nevěděli, prostě jezdili vlaky a my jsme zařizovali jenom úřednické věci.“ Mně se to vůbec nezdá.

Druhá rovina je potom to, co máme z výpovědí po roce 1989 samotného Ereta. Je otázka, jestli to úplně odpovídá. Eret říká, že proces měl podobu politického procesu v tom, že celé to bylo zarámováno do takových klasických konstruktů, včetně zdravic nebo různých protestů a společenských organizací protifašistických bojovníků a dalších institucí.

Měla tam být „početná angažovaná veřejnost,“ což u politických procesů známe spíše z 50. let, možná, že i z pozdějších let u procesů, kde byli souzeni lidé třeba za poslech rokenrolové hudby.

Jeho verze se každopádně výrazně odlišuje od toho, co říká pan soudce. Bohužel řada dokumentů už dostupná není. Soudní spis se sice dochoval, ale já jsem ho neviděl.

Je na městském soudě, není běžně přístupný. Údajně není ani záznam z nízkého soudu, což je velmi zvláštní. Na mě to dělá takový zvláštní dojem, jako by se to někde poztrácelo na počátku 90. let.

Každopádně soudní líčení trvalo tři týdny. Nebyl to proces, kde se s věcí soud zabýval tři hodiny a dostal obžalobu, která byla neprůstřelná, a na konci byl rozsudek. To trvalo docela dlouho a zdůvodnění rozsudku, který jsem viděl, mi přijde v některých bodech velmi podivné.

Píše se tam třeba o tom, že ti chlapci měli dávat kameny na železnici. Kameny měly mít několik metrů a vlak je pak rozdrtil, samotný popis té situace mi přijde podivný. Celé to dělá dojem takového účelového procesu.

Nechci tvrdit, že to byly svatoušci, ti dva. Absolutně ne. Podle toho, co dělali, to byli skutečně vandalové a výtržníci na pokraji mladistvé. Myslím si ale, ten Eret tam byl přidán a pokud měl být odsouzen, tak rozhodně ne k šesti a půl rokům.

Chyba prezidenta?

Sám soudce Fremr řekl „Přísahám tady na svoji smrt, že mě nikdo nekontaktoval, aby mi říkal ‚prosím tě, odsuď to tak‘.“ Pokud se soudu dostala do ruky teprve obžaloba prokurátora, jak složité je pak zjistit, že na tom případu pracovala StB a že ty důkazy byly zmanipulované? V tomto případě to byly hlavně výpovědi svědků a obžalovaných.

Dobře, ale to, že na tom pracovala StB, musel vědět, to je úplně absurdní.

Měl k dispozici výpovědi, které byly dělané přímo příslušným útvarem vyšetřování StB. Přijde mi to úplně mimo a je to pro mě nepochopitelné.

Obávám, že tady selhala prezidentská kancelář, která měla případ skutečně pořádně prozkoumat.

Pan prezident vytvořil obrovský tým, který vybírá na ústavního soudce kandidáty z nejrůznějších organizací. Oslovil stovky lidí, ale asi zapomněl na historiky.