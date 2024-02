Máme ambiciózní plán mít v Praze podporu 25 procent, tvrdí nový místopředseda ANO Králíček

Po sobotním volebním sněmu největší opoziční síly v Česku hnutí ANO se v jeho vedení objevila jediná nová tvář. Místopředsedou se stal pražský poslanec Robert Králíček (ANO), člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro veřejnou správu a regionální rozvoj. „Musíme dobudovat strukturu naší krajské organizace a zřídit i nové místní organizace tak, aby naši členové byli po celé Praze. Musíme se objevovat mezi lidmi,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:23 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Robert Králíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké to je vstoupit jako nováček do už zavedené party? Mám na mysli to, že se předsednictvo hnutí ANO obměnilo jenom vaším jménem.

Beru to jako velkou výzvu. Vstupuji k lidem, kteří se ve vrcholné politice pohybují déle, mají více zkušeností i z předchozí vlády, takže pro mě to je velká výzva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Vladimíra Kroce s novým místopředsedou hnutí ANO Robertem Králíčkem

Pro Seznam Zprávy jste řekl, že se hnutí ANO změnilo. „Dneska je úplně jiné, fungují tady standardní demokratické procesy,“ uvedl jste. Dřív tomu tak nebylo?

Dřív tomu tak bylo, ale někdy se – zejména máme zkušenosti v Praze – v čele kandidátky objevili lidé, kteří třeba nebyli členové nebo byli navrženi zvenku. Dnes se tomu tak neděje, dnes si skládáme kandidátky sami a nestává se, že by nám tam byl někdo dosazován.

Vylučujete tedy, že by centrální vedení ANO znovu zasahovalo do místních kandidátek, jako se to stávalo v minulosti, jak jste právě řekl?

Tu pravomoc má, nicméně nestává se tak a nepředpokládám, že by nám někdo speciálně do Prahy dával nějaké, jak se říká v mém případě trochu vtipně, králíky z klobouku.

Postupujeme standardními demokratickými procesy jako v jiných stranách, kandidátky si tvoříme a dokážeme si je prosadit. Pevně věřím, že jako zejména zástupce Prahy, si budu ve vedení schopen obhájit všechny naše kandidáty v budoucnu.

Řekl jste, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš od vás očekává zlepšení výsledků právě v Praze, kde tradičně vítězí vládní strany. V minulých parlamentních volbách jste získali 17,44 %, zatímco vítězné SPOLU mělo 40 %. Vy jste jako cíl v Praze zmínil 25 %. Jak toho chcete dosáhnout?

Je to cíl, který by měl být dlouhodobý. Chtěli bychom ho dosáhnout zejména v roce 2026 v komunální politice. Je to o tom, že musíme chodit více mezi lidi, vysvětlovat naše pohledy na věc, vysvětlovat problémy a musíme Prahu obsáhnout v co nejširším možném měřítku.

Novým místopředsedou ANO je Králíček, dalšími zůstávají Schillerová, Brabec a Vondráček Číst článek

Musíme dobudovat strukturu naší krajské organizace a zřídit i nové místní organizace tak, aby naši členové byli po celé Praze. Musíme se objevovat mezi lidmi. To je podle mě jediná strategie, která funguje a známe ji z historie i od pana předsedy – jeho legendární karavan a návštěvy regionů jsou to, co nám nese ovoce.

A s jakým cílem půjdete do evropských voleb?

Tak tam budu o něco střízlivější. Já si myslím, že pokud bychom zopakovali procenta, která jsme měli v posledních komunálních volbách, to znamená kolem 22 % v Praze, byl bych pro začátek spokojený. Cíl dokázat 25 % v roce 2026, zejména v komunálních volbách, bude poměrně ambiciózní a velký cíl pro nás všechny. Je to týmová práce.

Digitální informační agentura

Ve stínové vládě ANO jste zmocněncem pro IT a digitalizaci. Pokud byste převzali vládní odpovědnost, co byste v této oblasti dělal jinak než současná pětikoalice?

Určitě bych si přeskládal jinak priority. Pro nás jde o propojení datového fondu, aby byly informace propojeny mezi jednotlivými ministerstvy, a aby občané nemuseli na každém úřadě vyplňovat data o sobě znovu. To je pro mě priorita

Pak samozřejmě dotáhnout zákon práva občana na digitální službu a zdigitalizovat všechny procesy a služby pro občany. To jsou dvě základní priority, které bychom dělali.

Babiš zůstává předsedou hnutí ANO. ‚Zvolili jste si práci, dřinu a tah na branku,‘ prohlásil Číst článek

Samozřejmě jsme zvážili, co s digitální informační agenturou, se kterou jsme zásadně nesouhlasili a nesouhlasíme s jejím fungováním. Nicméně je do ní investována spousta milionů, dnes už miliard. Je proto třeba vytvořit debatu i s odbornou veřejností a vymyslet, co s touto agenturou dál, protože samozřejmě zrušit ji mávnutím proutku a vyhodit peníze, které do ní byly investované, by bylo nezodpovědné. Ale tato agentura se musí zásadně transformovat.

A vy máte nějakou představu, jak tu transformaci provést?

Teď konkrétní představu vám neřeknu. Myslím, že je to ve fázi, kdy připravujeme nějakou strategii - připravujeme se už na volby v roce 2025. Myslím si, že určitě připadá v úvahu nějaká transformace či sloučení s jinou institucí nebo vrácení zpátky na ministerstvo vnitra. Je tu mnoho variant a jsou to varianty k diskusi.

Já bych k diskusi chtěl přizvat i odbornou veřejnost a diskutovat s lidmi, kteří mají zkušenosti, kteří se už podíleli třeba na eGovernmentu v minulých letech. Můžeme se inspirovat v zahraničí - například ve zmiňovaném Dánsku, kde se inspiroval i pan Bartoš, ale trošku jinak. Myslím si, že teď je předčasné o něčem hovořit, ale pracujeme na tom, připravujeme se na to.