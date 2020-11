Zeman nemusí znát jména špionů, jen povahu nebezpečných aktivit, míní člen sněmovní komise

Prezident Miloš Zeman využil svou pravomoc úkolovat BIS a požádal jejího ředitele Michala Koudelku, aby mu sepsal jména ruských špionů v Česku a doložil, jaké akce podnikají či kdo s nimi na českém území spolupracuje. Vyplynulo to z informací Radiožurnálu od tří důvěryhodných vysoce postavených zdrojů. Zadáním se má zabývat i stálá sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS. Hostem Radiožurnálu byl její člen Robert Králíček (za ANO). Praha 14:26 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Králíčka má Zeman právo na informace od BIS, jejich rozsah ale musí stanovit ředitel služby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na pozvánce ke čtvrtečnímu jednání komise se píše o „úkolech zadaných BIS prezidentem republiky“. Můžete potvrdit, že se budete na žádost BIS Michala Koudelky zadáním zabývat?

Mám stejné informace, které máte vy – tedy z té pozvánky.

Poslechněte si celý rozhovor s členem sněmovní komise pro kontrolu BIS Robertem Králíčkem (za ANO)

Měli jste možnost se seznámit s informacemi, které prezident žádá?

Ano, dokumenty jsou ve sněmovně a členové komise se k ním mohou dostat a nahlédnout do nich.

Jeví se takové zadání jako standardní?

Vycházím z toho, že prezident je jedním ze zákonných adresátů informací BIS a má ze zákona právo zadávat BIS úkoly. Prezident má bezpochyby právo být informován o činnosti BIS, případně o činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území.

Podle expertů, které Radiožurnál oslovil, je takový požadavek neobvyklý a jeho splnění může ohrozit fungování BIS. Bývalý ředitel civilní rozvědky Petr Zeman označil požadavek za „nehorázný“. Myslíte si, že pokud chce pan prezident vědět přímo jména a označení operací, je takový požadavek přijatelný?

Zmínil jsem, že prezident je nejvyšší státní činitel a má právo žádat po BIS informace. Na druhou stranu ředitel BIS má povinnost chránit otevřené případy a své lidi před dekonspirací. Prezident podle mě nemusí znát jména lidí, které BIS považuje za ruské špiony, ale má vědět, jaké aktivity ohrožují zájmy České republiky.

Bývalý ředitel civilní rozvědky Petr Zeman řekl, že pokud by BIS požadované informace prezidentovi poskytla, přestaly by s ní spolupracovat zahraniční tajné služby. Je to možné?

Je na řediteli BIS, jaké informace může poskytnout a jaké by ohrozily otevřené operace.

Takže BIS nemusí zadání v plném rozsahu vyhovět?

BIS se bude řídit zákonem a v rámci toho může poskytnout informace, na které má pan prezident jako nejvyšší státní činitel a velitel ozbrojených sil právo.

Má vláda nebo sněmovna pravomoc takové zadání korigovat?

Jako komise pro kontrolu činnosti BIS monitorujeme její činnost a jestli působí v rámci daného zákona. Pokud ve čtvrtek někdo vyhodnotí něco nadstandardního nebo nezákonného, můžeme se proti tomu postavit a doporučit další kroky BIS či vládě.