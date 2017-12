Pelikán: SPD stojí na lžích. Jeho podpora vládě společně s pomocí komunistů by nebyla příjemná

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) se politické strany musí zamyslet nad svými dosavadními postoji ke vládní spolupráci s hnutím ANO. Varianta vlády s podporou hnutí SPD a komunistů podle něj není pravděpodobná. „Pokud by to byla právě tato kombinace, nebude mi to dvakrát příjemné, ale jde mi opravdu o program,“ řekl ministr pro server Aktuálně.cz. Praha 10:29 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas

V rozhovoru pro Aktuálně.cz se Robert Pelikán vrátil k úterní volbě šéfa sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Při té podle svých slov pro komunistu Zdeňka Ondráčka nehlasoval. „Sněmovna rozděluje komise podle zisku ve volbách. A tahle komise připadla při jednání zrovna na komunisty. U těch jednání jsem nebyl. Mně vadí, že zrovna v této komisi by měl sedět zrovna tento člověk,“ řekl.

Pro server okomentoval i volbu komunisty Radka Kotena z SPD do čela bezpečnostního výboru. Na rozdíl o Ondráčka proti němu výhrady neměl. „Protože je to jenom člověk, který je soudě podle jeho vyjádření sdílených na Facebooku možná trochu jednodušší. Ale lidé jej zvolili, tak je nyní v parlamentu. Předseda výboru nemá o mnoho větší pravomoci než jiný člen výboru. O ničem nerozhoduje, jenom kontroluje a neseznamuje se s nějakými hrozně utajovanými skutečnostmi,“ uvedl Pelikán.

Celkově však ministr spravedlnosti SPD považuje za hnutí, které je „založené na lžích a polopravdách vedoucích představitelů.“

'Zatím není žádná dohoda'

Při současném povolebním jednání je pro něj nicméně klíčové, aby vláda měla liberální, humanistický a demokratický program. Podle Roberta Pelikána nezáleží na tom, zda poslanci KSČM vládu při hlasování o důvěře podpoří či odejdou ze sálu.

Vláda s podporou komunistů a SPD podle něj však nevznikne. „Nemyslím si, že něco takového nastane. Po pravdě řečeno, pokud by to byla právě tato kombinace, nebude mi to dvakrát příjemné, ale jde mi opravdu o program. Zatím mi žádná dohoda (s KSČM a SPD, pozn. red.) není známa.

Podporu by premiér Andrej Babiš (ANO) pro svou vládu podle ministra mohl sehnat i kdekoliv jinde.

„Je to primárně na těch stranách, aby ustoupily z absurdních pozic, do kterých se samy vecpaly. Jsem o tom přesvědčen. Když se bavím s řadovými poslanci těch stran, tak cítím, že oni sami v těch pozicích nejsou úplně šťastní. Za druhé si myslím, že oni to prostě budou muset udělat. Protože jejich voliči nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že součet poslanců hnutí ANO a SPD je 100 hlasů. To znamená, že když někdo říká, že se nechce podílet na vládním projektu s námi, tak tím automaticky říká, že chce, aby tu byl vládní projekt s Tomiem Okamurou,“ popsal Pelikán.

Rozhovory o podpoře nebo toleranci vlády přeruší vánoční svátky. Po Novém roce budou pokračovat do 10. ledna, kdy by měla vláda premiéra Babiše předstoupit před sněmovnu s žádostí o důvěru.