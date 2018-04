Robert Pelikán skončí v politice. 'Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády,' říká

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán ohlásil svůj konec v politice. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl že důvodem není jen spor s prezidentem Milošem Zemanem v kauze Nikulin, ale že jde o zralou dlouhodobou úvahu. Zmínil také, že si přestává rozumět s většinovým stanoviskem hnutí ANO, například v názorech na SPD Tomia Okamury. Blesková zpráva Praha 12:06 7. 4. 2018 (Aktualizováno: 12:54 7. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho stranická a vládní kolega ministr spravedlnosti Robert Pelikán | Foto: Jan Handrejch / Právo / | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Není to bezprostřední reakce na jednu věc. Je to zralá dlouhodobá úvaha. Asi před měsícem jsem sdělil premiérovi, že už nemám zájem účastnit se další vlády,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Pelikán.

„Tehdy jsem věděl, jak rozhodnu v případu Nikulin, očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě. Další důvody shrnu do toho, že moje stanoviska a názory nejsou vždy většinovým stanoviskem našeho hnutí,“ připustil.

Dalším důvodem je podle něj nedávny spor s prezidentem Milošem Zemanem kvůli vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. „Jak jsem poznal pana prezidenta, předpokládám, že nebude do budoucna vstřícný k mým potřebám a požadavkům. Ale upřímně řečeno, s tím se dá žít. Řeknu to takhle: Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády,“ uvedl.

„Vždy jsem říkal, že politiku nepovažuji za životní úděl a že jsem si na omezenou dobu odskočil ze svého občanského povolání k funkci ministra spravedlnosti,“ dodal Pelikán s tím, že se plánuje vrátit do advokacie a k přednášení na právnické fakultě. Nadále zůstane řádovým členem strany.

„Samozřejmě, poněvadž se dobře známe, tak jsem o nějakých pocitech věděl, ale komentovat to nebudu,“ řekl k Pelikánovu odchodu pro iROZHLAS.cz ministr zahraničí a jeho stranický kolega Martin Stropnický.

Velmi nešťastný

Možnost své rezignace Pelikán zvažoval už v březnu. Tehdy to zvažoval kvůli zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, ze kterého byl podle svých slov „velmi nešťastný“.

„Mě to moc mrzí, že uspěl, a připadá mi to jako facka všem těm, kteří tehdy stáli na druhé straně a které pan Ondráček svým obuškem umravňoval,“ řekl Robert Pelikán po volbě médiím. „Nevím, musím ty věci promyslet. Jsem z toho velmi nešťastný,“ reagoval v rozhovoru pro Novinky.cz na otázku, zda kvůli tomu zvažuje odchod z vlády.