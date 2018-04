Jde o negativní signál pro prozápadní politiky z ANO, komentuje Pelikánův konec politolog Mlejnek

Odchod Roberta Pelikána z politiky je špatná zpráva pro hnutí ANO. Ztratit může mezi voliči, ale i mezi vlastními členy, kterým se stejně jako Pelikánovi nemusí líbit současné směrování hnutí. Tak vidí situaci politolog Josef Mlejnek ml. z Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 17:05 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO | Foto: ČTK

Jaký signál vyslal odchod Roberta Pelikána z politiky dovnitř hnutí ANO, dalším politickým stranám a voličům?

Vyslal podle mě dost nepříznivý signál, protože on se v rozhovorech netají tím, že jde o kauzu Nikulin. Jeho rozhodnutí o vydání ruského hackera do Spojených států, vyvolalo dost nepříznivou reakci v určité části politického spektra, na Pražském hradě, popřípadě u komunistů. Vnímám to tak, že odchází kvůli tomu, že se obává, že už by ho stejně Miloš Zeman do další vlády nejmenoval nebo že by z toho jeho jmenování učinil vážný problém a že tudíž nechce nějak překážet. To negativní spočívá i v tom, že patrně příští vláda může být daleko více prokremelsky nebo prorusky orientovaná, případně méně prozápadně orientována než bývaly ty předchozí.

Může to být negativní signál pro jeho spolustraníky?

Obávám se, že může jít o negativní signál pro ty politiky ANO, kteří dosud dávali najevo jasně prozápadní orientaci. Pan Pelikán samozřejmě není prvním politikem v ANO, který dal najevo svou distanci od určitých aspektů politiky hnutí, zejména pokud jde o spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury. Kvůli politice hnutí ANO - spolupráci s extremisty - se už s hnutím ANO víceméně rozžehnal celý poslanecký klub v Evropském parlamentu. Spekuluje se, že i ministr zahraničí Stropnický by patrně asi těžko byl ve vládě, která by byla silně postavena na spolupráci s SPD nebo i komunisty. Je to dost negativní signál a určitě prozápadní politiky v hnutí ANO nepovzbudí.

Andrej Babiš prohlásil, že s Robertem Pelikánem odchází z hnutí hlas „městských intelektuálů“. Může jeho odchod mít vliv na preference ANO?

Myslím, že může. Hnutí ANO hrozí, že část voličů odejde právě z těchto důvodů – že jim bude vadit spolupráce s Okamurou, s komunisty, odklon od prozápadní linie. Ostatně, zrovna v neděli Česká televize zveřejnila předvolební preference a tam už jde zaznamenat jistý pokles preferencí hnutí ANO (šlo o průzkum, který data sbíral ještě před oznámením Pelikánova odchodu z politiky, pozn. red.). Jedna ze stran, která narostla, je ODS. I autor průzkumu to zdůvodňoval tak, ANO odchází voliči právě směrem k ODS. Takže je docela možné, že odliv části voličů k ODS, Pirátům nebo jiným stranám, už nastává.

Měl Robert Pelikán pravdu, když řekl, že Miloš Zeman by ho už do další vlády nejmenoval a tuhle šanci mu nedá?

Asi pravdu má. Kdyby Miloš Zeman odmítal jmenovat Roberta Pelikána ministrem spravedlnosti, byť by ho premiér nominoval, tak by vyvolal menší či větší ústavní krizi. Problém, že prezident odmítá někoho jmenovat, už několikrát nastal v době prezidentství Václava Klause. Ustálil se pak výklad, že prezident musí jmenovat víceméně toho, koho mu premiér navrhne, a pokud by měl právo to odmítnout, musely by k tomu existovat opravdu velmi závažné důvody. Z Ústavy samozřejmě nejde odvodit, že by měl prezident právo nejmenovat ministra kvůli tomu, že nesouhlasí s tím, jak se zachoval při vydání někoho k trestnímu stíhání do zahraničí.

Jak je známo o Miloši Zemanovi, on je v tomto ohledu velmi zavilí – když si postaví hlavu, tak je obtížné ho přemluvit. Asi skoro každý premiér, včetně Andreje Babiše, by si dvakrát rozmyslel jít do konfliktu s Milošem Zemanem kvůli jmenování nějaké osoby, na kterou má Miloš Zeman lidově řečeno velkou pifku. Možná by tedy ani Andrej Babiš nechtěl riskovat konflikt s Milošem Zemanem kvůli Pelikánovi a radši by tu situaci stejně vyřešil tak, že by nominoval někoho jiného. Ale to vyjádření, že by ho stejně Miloš Zeman nejmenoval? Myslím si, že Robert Pelikán tím chtěl také výrazně naznačit, že se Miloši Zemanovi vydání Nikulina do Spojených států velmi nelíbilo a pokud v zákulisí proběhla v tomto ohledu nějaká komunikace, asi byla dost ostrá.

Hrozí hnutí ANO další odchody?

Myslím, že hrozí, pokud by nakonec situace při skládání vlády dospěla k tomu, že by se vláda opírala o SPD Tomia Okamury. To může ve straně vyvolat vážný rozkol.