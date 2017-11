Pelikán: Buď budu dál ministrem spravedlnosti, nebo končím. Na jiné ministerstvo odbornost nemám

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) je jedním z těch, kdo by měl usednout v menšinové vládě šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zatím je se svým stranickým šéfem domluvený, že bude i nadále řídit resort spravedlnosti, i když se to prý může ještě do budoucna změnit. Radiožurnálu řekl, že jiné křeslo ve vládě by ale odmítl. Rozhovor Praha 18:49 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) | Foto: Noemi Fingerlandová | Zdroj: Český rozhlas

V médiích se objevily spekulace, že byste mohl přejít na jiný resort. Jak to tedy je? Zůstáváte na ministerstvu spravedlnosti?

Zatím mi není známo nic o tom, že bych tu neměl zůstat. Samozřejmě stát se to může, když tak tu bude pokračovat někdo jiný. A já věřím, že v této práci pokračovat bude, protože už je do toho investováno hodně úsilí a je to určitě dobrý směr.

A jste domluvený se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, že budete pokračovat v současné funkci?

Zatím ano. Samozřejmě pořád se vedou nějaká jednání, takže to se může do budoucna ještě změnit, ale v tuhle chvíli ano.

Takže vy přechod na jiné ministerstvo nevylučujete…

Ne. Já určitě nikam nepřejdu. To vám říkám rovnou. A to proto, že já jsem jenom napůl politikem a pořád se cítím být trochu odborným ministrem a na žádné jiné ministerstvo odbornost nemám.

Takže buď budete pokračovat na ministerstvu spravedlnosti, nebo vůbec.

Přesně tak.