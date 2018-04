Z přednáškového sálu na ministerstvo. Jak se Robert Pelikán dostal do vlády a co v úřadě (ne)stihl?

Po více než třech letech ve funkci ministra spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO oznámil, že v politice skončí a v další vládě nebude. Dle svých slov se hodlá vrátit do advokacie. Jak se muž přednášející na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dostal do Strakovy akademie? Co se mu během působení v úřadu podařilo dokončit a co nikoliv?

PROFIL Praha 20:00 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít