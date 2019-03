Antimonopolní úřad není vůbec aktivní, pod Rafajem nepracuje, jak by měl, tvrdí exministr Pelikán

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pod vedením Petra Rafaje, který v jeho čele stojí od roku 2009, nepracuje tak, jak by měl, myslí si bývalý ministr spravedlnosti a nyní odborník na soutěžní právo Robert Pelikán (ANO). Činnost úřadu pod Rafajovým vedením kritizoval už v minulosti. Současná tvrzení některých médií o údajném propojení Rafaje a firmy Kapsch bývalý ministr komentovat nechtěl. Brno 16:20 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr spravedlnosti a nyní odborník na soutěžní právo Robert Pelikán (ANO). | Foto: Noemi Fingerlandová | Zdroj: Český rozhlas

„Je o mně známo, že jsem jako jediný člen vlády hlasoval proti tomu, aby byl Petr Rafaj znovu předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem bylo to, že i z doby, kdy jsem se jako advokát hospodářskou soutěží zabýval, jsem měl pochybnosti o rozhodnutích a aktivitách úřadu pod vedením předsedy Rafaje,“ řekl v pátek Pelikán.

„Kromě toho, že pro tuto funkci nemá erudici, jsem sledoval i to, co úřad pod jeho vedením dělal, a podle mě to bylo v rozporu s tím, co by podle mě úřad s těmito úkoly dělat měl,“ dodal Pelikán.

ÚOHS podle něj ohledně hospodářské soutěže není vůbec aktivní, málokdy vydá rozhodnutí s vysokými pokutami. „A když už se mu podaří odhalit problematické chování, jakým byl například kartel stavebních firem, dostatečně věc neošetřil z procesního hlediska a rozhodnutí neobstálo u soudu,“ připomněl nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil pokutu 1,66 miliardy korun, již úřad uložil v roce 2017.

Ohledně veřejných zakázek zase podle Pelikána úřad postupuje formalisticky a znepřehledňuje systém zadávání veřejných zakázek.

Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření údajně souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného.

Rafaj má vypnutý mobil

Novináři oslovili s žádostí o názor na fungování úřadu i jeho někdejšího předsedu Martina Pecinu. Ten dění kolem úřadu sleduje prostřednictvím médií. „To, že předseda něco ovlivňuje, je nesmysl. Za mě to bylo tak, že v prvním stupni rozhodoval místopředseda a já jsem mu do toho nezasahoval a ve druhém stupni rozhoduje předseda na návrh rozkladové komise, tak je to dané zákonem,“ konstatoval Pecina.

Zároveň zdůraznil, že úředník není nezávislý soudce, hierarchie na úřadu je jednoznačně daná. „Úřad řídí předseda a ten podle mého názoru může i nařizovat v prvním stupni, ne ovlivňovat. Je to dáno jeho funkcí,“ zdůraznil Pecina.

Případné pochybení úřadu v jednotlivých kauzách může posoudit krajský soud, což se také často děje. „Mnohdy se stalo, že naše rozhodnutí krajský soud změnil, ale my jsme pak vyhráli kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu,“ dodal bývalý předseda úřadu.

Rafaj má od čtvrtka vypnutý mobilní telefon a na SMS zprávy nereaguje. Do čela úřadu přišel v roce 2009 na návrh ČSSD, jejíž řady po nástupu do funkce opustil. Před příchodem na ÚOHS byl od roku 2002 poslancem za ČSSD, v letech 1998–2002 byl místostarostou Frýdku-Místku.