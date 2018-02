Okamura podá trestní oznámení na Pelikána. Ministr označil SPD za fašistickou stranu

„Po komunikaci s právníky podáme na pana ministra trestní oznámení, neboť je nutné hájit půl milionu voličů SPD a tisíce našich členů před sprostotou podobných výroků," uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

Extajemníka SPD Staníka stíhá za jeho výroky ve sněmovně policie. Hrozí mu až tři roky vězení Číst článek

Zároveň označil šéfa resortu spravedlnosti Roberta Pelikána za neschopného, protože podle Okamury ministerstvo nezvládá.

„Smyslem podobných prohlášení pana ministra Pelikána je především poškodit hnutí ANO a zabránit smysluplnému a konstruktivnímu jednání o sestavení nové vlády," dodal Okamura.

Pelikán na kroky a vyjádření šéfa SPD reagoval krátce. „Nestojí mi to za komentář," poznamenal.

Ministr v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby seděl ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.

„SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce, nebo nechce fašistická strana," citoval server Pelikána.