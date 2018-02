Pelikán kritizoval Okamuru za výroky o Letech. 'Utrpení lidí v táboře nezpochybňujeme,' brání se šéf SPD

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z ANO vyjádřil znepokojení nad výroky šéfa SPD a místopředsedy sněmovny Tomia Okamury, které se týkaly pracovního a sběrného tábora pro Romy v Letech u Písku. Vyzval ho, aby s výroky o nehlídaném táboře přestal a připojil se k uctění památky všech, kdo za války trpěli nebo zemřeli. Okamura se ale proti jeho slovům ohradil s tím, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v Letech. Praha 10:48 6. 2. 2018 (Aktualizováno: 12:58 6. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán a šéf hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: Noemi Fingerlandová, Český rozhlas/Reuters | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb.

Později se za svá slova omluvil. Uvedl ale, že tábor podle něj většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

Jeho vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. Na Okamuru podalo minulý týden trestní oznámení občanské sdružení Konexe.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v úterý uvedl, že Okamura vychází ze špatných informací, polemiku s ním ale podle svých slov vést nehodlá.

„Nezáleží totiž na tom, zda byl, nebo nebyl tábor v Letech oplocen, případně jak obtížné pro vězně bylo tento plot překonat. Ať tak či onak, Lety jsou místem, kde zbytečně, barbarsky a v hrůzných podmínkách umíraly stovky lidí. Pro další z obětí válečné mašinerie se tábor stal zastávkou před továrnami na smrt, kde je čekalo vyhlazení a kde jim nebylo umožněno své životy dožít," uvedl v otevřeném dopisu Okamurovi.

„Důrazně žádám, abyste zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdo byl vyhlazován hůř, a připojil se ke společnému uctění památky těch, kteří za války trpěli nebo zahynuli. Smrt totiž nezná rozdíly," doplnil Pelikán.

'Utrpení lidí v Letech nezpochybňujeme'

Hnutí Svoboda a přímá demokracie ale podle Tomia Okamury nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech.

„Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt," řekl.

SPD má ale podle něj výhrady k řešení pietního místa a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

„Odmítáme utajovaný způsob jednání o odkoupení farmy za 450 milionů korun, která z části leží na bývalém území tábora, a považujeme postup v této věci za riziko ve vztahu k výdajům státu a celkovému majetkovému vypořádání místa," uvedl Okamura.

Okamura spolu se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem už začátkem prosince zpochybnili nákup vepřína v Letech, který stojí v místech bývalého pracovního a sběrného tábora pro Romy.

Zmínil tehdy hlavně náklady spojené se vznikem památníku, které se mají vyšplhat na zhruba 130 milionů korun. „A na co? To netuším, protože za více než 21 milionů korun v místě sběrného a pracovního tábora už památník stojí,“ podotkl Okamura.

Odvolat Okamuru z vedení sněmovny

Lidovci mezitím v souvislosti s Okamurovými výroky oznámili, že vyvolají jednání o odvolání šéfa SPD z postu místopředsedy sněmovny.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek chce získat 40 poslaneckých podpisů pro zařazení příslušného bodu na program nejbližší schůze dolní komory, která začne 27. února.

KDU-ČSL považuje Okamurovy výroky za zpochybnění holokaustu.

„Jsme přesvědčeni, že není možné, aby v tak vysoké ústavní pozici byl člověk, který říká, že v Letech nebyl koncentrační tábor, že tam lidi neumírali, že nebyli mučeni," uvedl Bartošek k návrhu na odvolání Okamury.

„Je pro nás důležité, aby ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří ctí svobodu, lidská práva, demokracii a nepřekrucují historická fakta," dodal.

Okamurovy výroky kritizoval také místopředseda KSČM Jiří Dolejš. „Všichni ti, kteří se něčeho podobného dopouštějí, by se sami nad sebou měli zamyslet. Jestli by jim neslušela omluva. Výroky jsou zlehčováním holokaustu. Myslím, že všichni víme, co byl tábor v Letech. Lidé směřovali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi,“ poznamenal.

Trestní oznámení kvůli 'pseudokoncentráku'

Kvůli výrokům o táboře v Letech čelí kritice také poslanec SPD Miloslav Rozner. Na loňském sjezdu hnutí kritizoval odkup vepřína nedaleko pietního místa v Letech, který schválila vláda.

„Bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půlmiliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku," řekl podle České televize spolustraníkům Rozner.

Mladí sociální demokraté podali v pondělí na Roznera kvůli jeho výroku trestní oznámení, poslanec se podle nich dopustil popírání či zpochybňování genocidy.

'Je to kampaň'

Výhrady, které vůči němu a dalším politikům SPD zaznívají, označil Okamura za kampaň médií a politické konkurence.

„Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády," uvedl.

„Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po zvolení Miloše Zemana znovu prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO," dodal Okamura.

Zároveň řekl, že se proti obvinění z popírání holokaustu bude bránit právní cestou.

Tábor v Letech

Tábor v Letech podle historiků otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu.

V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi.

Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

Pietní místo Lety u Písku | Foto: Český rozhlas