Platy učitelů vzrostou v příštím roce o devět procent, potvrdil Plaga. Větší rozpočet dostanou i vysoké školy

Platy učitelů vzrostou v příštím roce o devět procent. Rozpočet na ně by se tak měl zvýšit meziročně o 11 miliard korun. Dohodli se na tom ministr školství Robert Plaga a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). O miliardu korun by měl narůst rozpočet vysokých škol a o 1,3 miliardy peníze na neinvestiční výdaje, ze kterých se platí mimo jiné doprava na školy v přírodě, uvedl Plaga. Praha 14:02 21. září 2020

Na devítiprocentním růstu platů učitelů pro rok 2021 se Plaga se Schillerovou dohodl již loni při přípravě střednědobého výhledu rozpočtu. Podle nich tak vláda dodrží svůj slib, že průměrný hrubý plat učitele vzroste v příštím roce na 45 000 korun. Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 38 951 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v Česku byla 34 077 korun.

„Kapitola ministerstva školství bude hospodařit v roce 2021 s částkou zhruba 238 miliard (korun)," uvedla Schillerová. Šetřit se podle ní bude na provozních výdajích. „My jsme se domluvili na úspoře provozních výdajů v částce asi 15 milionů korun," řekla. Doplnila, že ve školství se na těchto výdajích šetřilo i v předešlých letech. Plaga označil vyjednaný rozpočet za skvělý výsledek.

Co se týče vysokých škol, měly by podle Plagy dostat příští rok o miliardu korun navíc. Navýšení by je podle něj mělo čekat i v roce 2022, a to o další miliardu. Podle Plagy potřebují víc peněz i s ohledem na to, že ze středních škol budou vycházet stále silnější ročníky.

O 1,3 miliardy korun víc proti letošku má jít příští rok na neinvestiční výdaje, ze kterých se platí pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba doprava na školy v přírodě. „Když si uvědomíte, že dlouhodobě se tam hospodaří s dvěma miliardami korun, tak je to nevídané navýšení,“ řekl ministr. Podle něj je to důležité i vzhledem k situaci kolem koronaviru a možné výuce na dálku.

Doplnil, že se pro případnou výuku na dálku bude do budoucna snažit vyjednat z evropských peněz část na potřebné dovybavení nejen základních, ale i mateřských a středních škol. Základní školy mají dostat od státu 1,3 miliardy korun na nákup počítačů a další techniky již nyní v říjnu.

Dalších 430 milionů korun má jít příští rok na investice do staveb základních škol v okolí Prahy, kde jsou nedostatečné kapacity tříd, dodal Plaga.

Schillerová v sobotu České televizi řekla, že její první návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá se schodkem 116 miliard korun. Letošní schodek se kvůli koronavirové epidemii několikrát zvyšoval z původních 40 miliard na aktuálních 500 miliard korun.