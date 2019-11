Odbory nemají ke stávce důvod, míní ministr školství Plaga. Učitelé dostanou v lednu přidáno

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nevidí k ohlášené středeční stávce ve školách důvod, když platy učitelů porostou. Školy podle ministra nemusí v době stávky zůstat úplně zavřené a musí o svém postupu rodiče předem informovat. Plaga to v pátek řekl při mimořádném brífinku. Praha 16:26 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„To, že na škole probíhá stávka, ještě neznamená, že musí být zavřena celá škola. Bude záležet na tom, jaké části pedagogického a nepedagogického sboru se stávka bude týkat. Byl bych rád, kdybychom tuto poplašnou zprávu nevysílali mezi rodiče a děti,“ uvedl Plaga. Zdůraznil, že škola má povinnost informovat o stávce rodiče a školáky dopředu.

Podle Plagy nemají odbory ke stávce důvod, když se platy učitelů od ledna zvýší a shoda nepanuje jen na rozdělení přidávaných peněz do základu a do odměn. Odbory požadují, aby se tarify zvedly o deset procent a zbytek částky putoval do odměňování.

Plaga původně navrhoval přidání všem stejně o 2700 korun, po vyjednáváních ve středu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámili osmiprocentní zvýšení tarifů. Podle odborů je to méně, než ministr na počátku sliboval.

Vláda počítá s navýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Podle Plagy růst tarifů o osm procent představuje téměř tři čtvrtiny sumy a čtvrtina by byla na odměny.

Podle odborářů ale desetiprocentní zvýšení platového základu odpovídá 78 procentům částky a na odměny by zbylo 22 procent peněz. Ministr řekl, že předáci používají špatné počty učitelů. Také odbory tvrdí, že Plaga počítá se špatnými čísly.