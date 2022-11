Plaga končí na ministerstvu. ‚Nechci, aby na mě bylo nahlíženo stejně jako na angažmá Gazdíka,‘ řekl

Exministr Robert Plaga (ANO) končí na resortu školství. Ministru Vladimíru Balašovi (STAN) to oznámil v pátek ve svém rezignačním dopise. Jak vysvětluje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, nelíbí se mu současné směřování resortu ani množství peněz, které má do školství směřovat. Problém má ale i s angažmá Petra Gazdíka. „Pokud má být mé angažmá posuzováno optikou trafiky pro bývalé ministry, tak to už je poslední pověstná kapička,“ říká Plaga. Rozhovor Praha 16:14 11. 11. 2022 (Aktualizováno: 17:05 11. 11. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga (ANO) končí na ministerstvu školství | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak reagoval ministr Vladimír Balaš (STAN) na to, že jste na svou funkci rezignoval?

Zatím reakci pana ministra neznám. Poslal jsem mu dopis, ale konkrétní reakci na něj nemám, takže vám ji nemůžu říct.

Čekáte, že vaši rezignaci přijme?

Jde o ukončení smlouvy, můžu to udělat svým jednostranným aktem.

Co vás k rezignaci vedlo?

Je potřeba říct, že mé angažmá v poradenském sboru a kabinetu pana ministra bylo pokračováním mé práce na ministerstvu. Bylo to pokračování práce, kdy se nám během čtyř let podařilo schválit strategii 2030+ a zároveň navýšit prostředky do školství. A to navzdory covidu.

Byl jsem ujišťován panem ministrem, že v tomto směru bude pokračovat. A bohužel nejenom jeho nešťastné výroky v rozhovorech v poslední době, ale i reálné politické kroky mě nepřesvědčily, že mé rady dávají smysl. Že je schopný prosazovat vzdělávání jako prioritní oblast.

Rezignace Gazdíka Krátce po Plagovi oznámil rezignaci na post poradce a člena politického kabinetu ministra školství také Petr Gazdík. „Právě jsem rezignoval na člena kabinetu ministra školství a poradce. Nechci na rozdíl od Roberta Plagy diskreditovat poctivou snahu ministra o změny ve vzdělávání a děkuji všem ve školství, kteří mě v mé snaze něco skutečně změnit podpořili,“ uvedl.

A v čem konkrétně se tedy podle vás ministr Balaš od strategie resortu odchyluje?

Když se podíváte třeba na rozpočtové vyjednávání, kdy tato vláda prohlásila, že do školství půjde 130 procent, tak školství meziročně klesá. A to nejenom v roce 2022, ale i v roce 2023. Dochází k reálnému poklesu, odchýlení od reálné hodnoty, které jsme dosáhli v předchozím volebním období.

Dalším odchýlením je pak dlouhotrvající vyjednávání o prstenci škol okolo Prahy, kdy je i to nedávno ohlášené navýšení nedostatečné. A v podstatě brzdí rozvoj míst, která v okolí Prahy jsou. Přešlapování ohledně nastartované revize rámcových vzdělávacích programů je pak další téma.

Problém: Gazdíkovo angažmá

To je ta odborná rovina. Zmiňoval jste jako důvod ale i exministra Petra Gazdíka (STAN), který nastoupil také do kabinetu ministra.

Ano. Skutečně jsem svou misi na žádost pana ministra Balaše prodloužil – tedy že budu pomáhat ministerstvu odborně. Bylo ale pro mě velké překvapení, že do kabinetu přibyl i Petr Gazdík. Když pak není realizována kontinuální politika navyšování prostředků a zvedání školských témat a jejich prosazování v rámci jednotlivých resortů, tak pokud má být navíc mé odborné angažmá posuzováno optikou trafiky pro bývalé ministry, tak to už možná byla poslední pověstná kapička, která vedla k mé rezignaci.

Primární důvody jsou ale opravdu věcné. A souvisí s tím, že politika, která byla deklarovaná, není podle mého názoru naplňována.

A vy si tedy myslíte, že pan exministr Gazdík do kabinetu ministra nepřidává žádnou odbornost?

Neposuzuji to, nejsem ten, kdo by měl hodnotit jeho práci. Ale vyvolává to dojem a v každém rozhovoru se argumentuje tím, že je tam Gazdík, protože je tam i Plaga. Vnímám svou pozici čistě jako odbornou a teď i mé angažmá – kromě toho, že to věcně začíná postrádat smysl, protože to nesměřuje směrem podle strategie 2030+ – tak tam přibyl ještě stín angažmá Petra Gazdíka. A tento stín ulpívá i na mně. Tohle je proto poslední kapka mého rozhodnutí, které jsem panu ministrovi dnes (v pátek – pozn. red.) oznámil.

Takže vy se obáváte, že budete obviňován z toho, že na ministerstvu máte trafiku?

Rozumím, kam se mě snažíte dostat. Ale opravdu to nebudu hodnotit.

Chci si to pouze ujastnit.

Rozumějte tomu tak, že nechci, aby na mé odborné angažmá bylo nahlíženo stejnou optikou, jako je nahlíženo na angažmá Petra Gazdíka. To je celé.

Abych se ještě rychle vrátil k tomu financování. Přece jenom, v současné době asi musejí všechny resorty slevit z cílů, které si před válkou na Ukrajině daly. Není tomu tak?

Ale to samozřejmě. Když to ale srovnám s tím obdobím, kdy jsme ministerstvo vedl já – v době covidové, která byla těžká a v době poklesu ekonomiky – tak skutečně byly meziroční nárůsty asi devítiprocentní. To znamená, že to jde prosazovat i v těžké době. A když někdo prohlašuje, že je vzdělávání prioritou a investice do budoucna, není to oblast, kterou máte škrtat při prvním problému v ekonomice.

To, že ten nárůst může být pozvolný, je samozřejmé. Ale věci, které v tom rozpočtu nejsou pokryty, ostatně o tom jednal i školský výbor, jsou kvazimandatorního charakteru. Ty zkrátka pokryty být musejí. A není možné to obhájit tím, že je doba těžká a je válka. Jsou to věci, které do toho systému náleží. A když je tam nedáte teď, tak podvazujete růst země na dalších dvacet let dopředu.

A není to tak, že je to teď náročnější vzhledem k tomu, že válka přišla hned krátce po tom nejhorším období covidu?

Ta situace je jiná. Dříve došlo k zamražení ekonomiky, teď máte zase vysokou inflaci. Když se podíváte, tak daňové příjmy rostou. Je to ale způsobeno zvyšujícími se cenami. Ta situace není jednoduchá, to je pravda. Ale školství nemůže být první oblastí, kde se začne říkat, že ty sliby byly přemrštěné, protože nebyly. Tam zkrátka mají být ty prostředky směřovány.

Pokud je závazek, že bychom do vzdělávání měli dávat alespoň tolik, kolik je průměr zemí OECD, což je tuším 5,2 procenta HDP, tak ten podíl je stejný bez ohledu na to, zda HDP roste, nebo klesá. Je to věc, o které by se vůbec diskutovat nemělo.