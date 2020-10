Plaga: Rozdělení tříd na 2. stupni je pro provoz škol nejméně náročný. Děti by se o volnu neměly stýkat

Od pondělí ráno zasednou do lavic jenom žáci prvních stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Na druhém stupni se bude vyučovat kombinovaně. Všechny vysoké a střední školy v Česku musí od pondělí vyučovat na dálku, výjimku mají zdravotnické obory, jejichž studenti můžou chodit na praktická cvičení. „Jdeme cestou asi nejrozumnější z variant,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr školství Robert Plaga (za ANO). Rozhovor Praha 11:07 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na druhých stupních základních škol se budou po týdnu ve výuce střídat 6. až 9. třídy. Polovina se bude učit ve škole, polovina doma distančně. Podle jakého klíče mají ředitelé škol třídy rozdělit?

Základní kritérium je skutečně dáno tím epidemiologickým výhledem nebo požadavkem, aby tam došlo k pohybu poloviny žáků. Jdeme cestou asi nejrozumnější z variant, které jsme zvažovali, a to je, že se to dělí na celé třídy.

Zjednodušeně, pokud mám 10 tříd na druhém stupni, tak pět jde jeden týden, pět ten druhý. Klíč není takový, že by to nutně muselo být rozdělené na áčko a béčko, že týden jde áčko do školy, druhý týden doma. To si mohu uzpůsobit zítra sám. Podstata je skutečně v tom napůlit třídy na dvě skupiny a ty vystřídat v turnusovém provozu.

Chápu dobře, že může chodit celý jeden ročník?

Samozřejmě že může. Takže to tedy může být klidně tak, že všechny třídy 6. a 7. ročníků jdou jeden týden a 8. a 9. ročníky jsou na distanci, a druhý týden se prohodí. I to je možné.

A třídy budou rozdělené?

Bavíme se o tom, že to je vždy celá třída. To znamená, není to, co bylo na jaře, kdy byly 15členné skupiny a třídy, které spolu normálně chodily, byly rozdělené. Je to vždycky o celé třídě, to znamená třeba celé áčko. Všichni jdou jeden týden do školy, druhý týden zůstávají doma.

Teď už je to úplně srozumitelné. Co na to říkají ředitelé škol?

Jak říkám, z variant, které se nabízely – jednu jsem zmínil, to znamená napůlení třídy, další variantou bylo „turnusování“ dopoledne, odpoledne v nějakých omezených režimech – je z pohledu provozu školy nejméně náročná, protože zůstává de facto zachován rozvrh a učitel, který přeskakuje z prezenční do onlinové třídy, jde podle rozvrhu.

Setkávání po škole

Děti mají třeba v různých třídách kamarády. Apelujete nějak na to, aby se s nimi ve volném čase po dobu těch dvou týdnů, respektive plus ještě prázdniny, nepotkávaly? Jaký režim mají děti dodržovat ve svém volnu?

Základním předpokladem celé společnosti – nejenom dětí, to je důležité si uvědomit – jestli chceme epidemii zkrotit, musíme teď všichni šlápnout na brzdu co se týče sociálních kontaktů.

Jak se ukazuje ve všech zemích, o šíření viru rozhoduje dodržování hygienických pravidel, ale zároveň i utlumení sociálních kontaktů. I proto, aby nedocházelo k míchání dětí a rozšiřování viru, jsou veškeré školní kroužky a mimoškolní aktivity na 14 dnů zmražené. Samozřejmě je logické, že by se děti neměly promíchávat ani ve volném čase v odpoledních hodinách.

Důležitá informace pro rodiče: týká se toto i školních družin?

Prvního stupně základních škol se opatření nedotýkají. To znamená, že školní družiny běží v normálním provozu. U školních družin už jsme v srpnu apelovali na školy, aby se v maximální možné míře snažili nepromíchávat skupiny.

Samozřejmě u školních družin to není tak, že žáci zůstanou v homogenní skupině, ale mám zpětnou vazbu, že kde to šlo, snažili se to maximálně udržet v co nejcelistvějších kolektivech právě proto, aby tam nedocházelo k případnému šíření covid-19.

Omezení výuky jsou zatím vyhlášená na 14 dní, pak tedy navážou na týden prodloužené podzimní prázdniny. Návrat ke klasické školní výuce a docházce vychází tedy na 2. listopadu. V jakém případě se opatření prodlouží? Jak jste se s ministrem zdravotnictví domluvili?

Všichni doufáme, že opatření zafungují v průběhu 14 dnů, respektive, jak jste naznačil, v prodlouženém týdnu, který díky těm dvěma dodaným dnům, které nazývám „dny boje proti covidu“, vytvoří devítidenní vypnutí vzdělávací soustavy.

Pevně věříme, že se reprodukční číslo dostane pod 1 a půjdeme v režimových opatřeních zpátky do škol. To znamená, to by se mělo stát, aby se mohly vrátit minimálně poslední ročníky na středních školách, když už to nepůjde v plném provozu.

A vy se mě ptáte, co by se muselo stát, aby došlo k prodlouží opatření, tak to je otázka na ministerstvo zdravotnictví. Obecně můžu říct, že pokud by situace byla nadále vážná, nedocházelo by ke snížení reprodukčního čísla, tak by určitě byla ve hře i varianta úplného „lockdownu“, a ten by se týkal samozřejmě i škol.

Ptám se vás, protože předpokládám, že jste o tom museli s ministrem zdravotnictví mluvit.

Teď jsem vám odpověděl. Pokud by se situace nepodařila zkrotit celkově, a to není jenom o školách, jak říkal pan ministr (Roman) Prymula, tím krokem, který by musel nastat, pokud to nezkrotíme a nesnížíme reprodukční číslo, by byl „lockdown“, tedy nějaké další omezení, nebo minimálně prodloužení opatření ve školách.

A stále platí, že neuvažujete o uzavření 1. stupňů základních škol?

Na stole rozhodně nebyl žádný scénář, který by zavíral 1. stupně nebo mateřské školy.

Výjimka pro umělecké školy

Nižší stupně víceletých gymnázií nadále chodí bez distanční výuky. Nebo jak to má být? A proč je to zrovna takhle?

Když si vezmete situaci, a zase jsme zpátky u základního předpokladu, že má dojít k naředění sociálních kontaktů, tak v případě 2. stupňů turnusový cyklus zařídí, že tam bude polovina žáků. V případě nižších stupňů víceletých gymnázií, tam už na školách vyšší stupně nejsou, protože střední školy jsou na distanční výuce. Tam už rozředění nedává smysl, budovy nejsou tak naplněné jako předtím.

Základní umělecké školy můžou od pondělí vyučovat individuálně. Proč to vláda povolila?

Bavili jsme se o tom. Tím, že tam skutečně je jeden žák, jeden student, a nejde to nahradit distanční výuka, navíc riziko plynoucí z individuální výuky je poměrně nízké, tak se tam podařilo vyjednat tuto výjimku.

Jsou školy vůbec připravené na distanční výuku? Dostaly slíbené peníze na nákup techniky? A budou to zvládat učitelé?

Učitelé udělali od jara neuvěřitelný pokrok, kdy na nás všechny šokově dopadla epidemie. Zaznamenal jsem na Národním pedagogickém institutu, což je ministerstvem školství řízená instituce, enormní zájem o webináře k online vzdělávání. Učitelé si celé jaro i léto prohlubovali své znalosti, schopnosti a kompetence v oblasti výuky online a vůbec distančního vzdělávání.

Takže to zvládnou i v kombinaci se standardním vyučováním?

Spousta učitelů se obrovsky posunula. Zvládli to na jaře, a teď to zvládnou ještě lépe.