Úřední maturita není správným směrem, premiérův návrh je jen jednostranný, říká Plaga

Přes 70 tisíc studentů středních škol čeká za pár týdnů maturita. Praktické zkoušky mají začít v dubnu, písemné a ústní v květnu. Pořád ale není jasné, jak bude zkouška vypadat. Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) prosazuje, aby studenti dostali pouze takzvanou úřední maturitu, ministerstvo školství na zkoušení trvá. „Doba je složitá, ale úřední maturita není správným směrem," řekl Radiožurnálu šéf resortu Robert Plaga (za ANO). Praha 10:38 9. března 2021

Proč jste proti návrhu premiéra, aby mohli studenti získat takzvanou úřední maturitu?

Je třeba si uvědomit, při plném respektu k této složité situaci, že maturita je ve své státní části zkouškou certifikační. V části školní pak je to hodně o odbornosti. Studenti musí osvědčit penzum kompetencí, které na konci mají. Doba je složitá, ale úřední maturita není správným směrem.

Překvapil vás premiér Babiš svým návrhem, nebo jste o tom spolu mluvili?

O maturitě jsme spolu mluvili několikrát. Očekávali jsme, že vývoj epidemie bude lepší. Na konci ledna jsme tak museli upravit scénář s tím, že pokud by se situace nezlepšila a nemohlo by dojít k návratu žáků k prezenční výuce, budeme hovořit o dalších úpravách. A to jako ministerstvo opakovaně děláme - bavíme se s asociacemi, s řediteli i učiteli. A vnímáme i situaci studentů, především těch ze zdravotnických a sociálních oborů s pracovní povinností. Tam jsou úpravy a úlevy rozhodně na stole. S premiérem debatu nadále vedu.

Padl ve vašich hovorech návrh o úřední maturitě i s argumentem pana premiéra, že při přijímání zaměstnanců do jeho firem ho maturita nezajímala?

Co se týká argumentu o maturitě jako vstupní podmínce v bývalých firmách pana premiéra, o tom jsme se nebavili. Hovořili jsme spolu minulé úterý, kdy svůj záměr medializoval.

Takže jste o tématu předem věděl?

Minulé úterý jsme se o tom bavili a pan premiér to tehdy uvedl i v médiích. Říkal jsem mu. že kontinuální proces, který vede ministerstvo školství, jde jiným směrem a podle mě směrem správným.

Co když bude premiér na návrhu trvat?

Školská problematika je v kompetencích ministra školství a já za resort tu zodpovědnost mám a s aktéry školství se bavím.

Rektoři vysokých škol považují návrh premiéra za škodlivý pro konkurenceschopnost mladé generace v Česku. Vyzvali také vládu, aby nepodlehla populismu. Vnímáte Babišův návrh jako populistický?

Vnímám ho jako jednostranný, a to na základě argumentace pana premiéra, že jde o návrh studentů. Vzpomínám si, jak mně samotnému přišla maturita jako největší kopec, ale všichni víme, že to tak není. O úpravách se bavíme, jsou na místě, včetně zdravotnických a sociálních oborů a diskutujeme změny i u ostatních. Úřední maturita by se ale v dlouhodobém hledisku otočila proti studentům, kteří ji prosazují.

Finální oznámení

Kdy se o podobě maturit dozví školy a studenti?

Už minulý týden jsem řekl, že nejpozději do konce tohoto týdne to oznámíme. Není to tak, že bychom do této chvíle spali. Reagujeme na situaci, jak přichází - byl nějaký koncept maturit a epidemický výhled, ale když se změnil, aktualizovali jsme i strategii k maturitám. Budeme se bavit i o obsahu a posunu termínu, což platí. Nejpozději do konce tohoto týdne bych měl říct finální stanovisko.

Tento týden také jednáte o přijímacích zkouškách na střední školy. Ministerstvo nevyloučilo, že by je posunulo, zatím platí termín v polovině dubna. Máte představu, na kdy budou odložené a jak budou vypadat?

Vypadat budou tak, jak jsme již řekli. Na osmiletá a šestiletá gymnázia budou zachovány formáty jednotné přijímací zkoušky. Co se týká čtyřletých oborů, školy mají možnost, jestli si vyberou Cermatem zajištěnou část nebo udělají školní zkoušku. Všichni vnímáme vážnost situace a k posunu pravděpodobně dojde.