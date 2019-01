Minimální bodová hranice u přijímaček na střední školy není řešením, myslí si Plaga

Tripartita se bude zabývat jednotnou bodovou hranicí pro přijetí na střední školy. Zavedení minimálního počtu bodů nutných pro přijetí do maturitních oborů požadují kraje, podle kterých je nutné zvýšit kvalitu vzdělávání. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO se s hejtmany shoduje v tom, že je potřeba zlepšit úroveň škol. Jak ale Plaga řekl ve vysílání Radiožurnálu, bodová hranice u přijímacích zkoušek podle něj není řešením. Praha 11:52 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády ČR

V celém Česku jsou jednotné přijímací zkoušky od jara 2017. Asociace krajů požaduje zavést jednotný limit, který by děti musely splnit, aby je školy přijaly do maturitních oborů. Vy jste dlouhodobě proti zavedení jednotné bodové hranice u přijímacích zkoušek (takzvaného cut-off score). Proč?

Vycházím z toho, že se s hejtmany shodneme na tom, že kvalita středních škol je důležitá. Ale neshodneme se na nástroji, jak ji zlepšit. Hejtmani navrhují cut-off score. Já mám za to, že je to umělá bariéra vzdělávání.

Navrhujete jiný systém?

Myslím, že tou správnou cestou, kterou už česká školní inspekce jde, je jít po těch školách, které neposkytují přidanou hodnotu vzdělávání. To znamená, že nedochází k úspěšnosti u maturit a tyto školy nemají v tomto systému co dělat. Kraje také musí samy aktivně upravovat nabídku a rozšiřovat obsah a kapacity středního vzdělávání. Je pravdou, že tři čtvrtě škol má jako zřizovatele kraj.

Na jaké obory by zavedení společného minima bodů potřebného pro přijetí dopadlo nejvíc?

Hejtmani očekávali, že to bude mít dopad na víceletá gymnázia. Z analýzy, kterou jsme si nechali udělat, vyplývá, že dopad je minimální a téměř žádný. Skutečně by to mělo dopad na ty obory, které jsou spíše dívčími. Takže myslet si, že takzvaně setřepeme studenty ze škol s maturitou z učebních oborů, je představa lichá.

Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák (ANO) řekl, že pokud návrh na zavedení jednotné hranice nepodá do sněmovny ministerstvo, udělá to on. Pokud by tedy sněmovnou prošel, jak by se k tomu ministerstvo poté postavilo?

Myslím, že ten návrh není šťastný. Na tvrdých číslech je ukázáno, že by to nemělo efekt, takže pozice ministerstva by byla negativní.

Na konci minulého týdne Lidové noviny přišly s informací, že vaše další působení ve vedení resortu školství je ohroženo. Důvodem mají být údajně vaše názorové střety ohledně financování sportu. Jak to tedy je? Řešil s vámi premiér Andrej Babiš vaši budoucnost, nebo vás v této věci nekontaktoval?

Spekulace v médiích jsem zaznamenal, ale s premiérem jsme žádnou takovou debatu nevedli. Beru to jako spekulace. Naopak jsme velmi potěšen pozitivními reakcemi odborné veřejnosti, za které bych chtěl poděkovat a kterých si vážím.

Nehodláte tedy premiéra kontaktovat po jeho návratu z Asie a zeptat se ho?

Myslím, že kontaktováni budeme velmi rychle, protože dnes (v pondělí, pozn. red.) zasedá vláda.