Školní skupiny nebudou jen na hlídání dětí, ale ani plnohodnotnou výukou, přiznává ministr Plaga

Jak bude vypadat výuka ve školních skupinách? Dostanou dezinfekci? Kdy proběhnou maturity, přijímací zkoušky a budou i letní tábory? Otázky pro ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu (ANO) v Interview Plus. Interview Plus Praha 16:36 16. dubna 2020

Přitom doufá, že jednotlivé vlny budou po sobě následovat podle plánu, „a že jsme na cestě k návratu do normálního života,“ dodává. Stejně tak maturity?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Burdy

„Přesně tak. Museli jsme přistoupit ke změně školského zákona, teď máme v Senátu i vysokoškolský zákon,… který speciálně a jen pro letošní rok studentům u jednotné maturity odpouští písemnou část z českého a cizího jazyka. Všechny ostatní části státní maturity by měly proběhnout jako obvykle.“

Přijímačky bez maturity

Na vysokou školu pak podle Plagy mohou být přijati i ti studenti, kteří nebudou mít v ruce maturitní vysvědčení.

„Předložit ho ale musí do 40 dnů od začátku akademického roku. Je tam volnost pro ty, kteří by si třeba chtěli opravit známky v odloženém, opravném zářijovém termínu.“

Pokud novelu krizového zákona odsouhlasí Senát a podepíše prezident, budou mít děkani a rektoři v ruce nový flexibilní nástroj.

„Patnáct dní dopředu mohou vyhlásit podmínky přijímacího řízení, a to může probíhat také distančně, formou ověřování. Kromě toho, že se nezapočítává letní semestr do doby studia tak, aby studentům nenabíhaly poplatky za dobu, která probíhala bez jejich osobní přítomnosti,“ vysvětluje.

Školní skupiny nejsou škola

Jak pak bude vypadat výuka ve školních skupinách (od 25. dubna)?

„Od 20. dubna umožnujeme posledním ročníkům, aby mohly provádět laboratorní práce, nebo přes individuální konzultace maximálně pěti osob dokončit studia. Ale že by ještě byla plná aula studentů, s tím už skutečně nikdo nepočítá. “ Robert Plaga

„Nejde o povinnost, a když se řeklo, že se děti už do škol nevrátí, tak to je holý fakt. Základní podmínkou je ale ochrana rizikových skupin, takže se osobní přítomnost žáka umožní pouze v případě, že on sám nebo jeho rodinní příslušníci, kteří žijí ve společné domácnosti, do této rizikové skupiny nespadají,“ vysvětluje Plaga.

Rizikovou skupinu vydefinuje resort zdravotnictví zřejmě do konce dubna, stejně tak hygienické podmínky a prostředky, které musí používat, ale které si podle ministra budou kupovat, jak říká, za férové ceny. Pokud do rizikové skupiny patří někdo z pedagogů, tak se k dětem ve školních skupinách rozhodně ani nepřiblíží. Takový kantor by se pak měl věnovat hlavně distančnímu vzdělávání.

„Rozumím výtkám, podle kterých to bude hlídání dětí. To ale nebude. Uznávám, že nepůjde o plnohodnotnou výuku v tom smyslu, jaký dosud známe, proto je to na základě dobrovolnosti. U těch, kde z různých důvodů nemůže domácí vzdělávání probíhat kvalitně, je to možnost, jak se dostat k vyšší kvalitě vzdělávání i teď, v době nouze.“

Plaga: Nevracíme se k povinné docházce. Nepředpokládáme, že do školy přijdou všechny děti Číst článek

Letní tábor v roušce?

Po konci školního roku přijdou prázdniny, ale ani Plaga si prý nedovede představit letní tábory v rouškách.

„Nedokážu si to představit, to přiznávám. Doufám, že se podaří najít východisko, aby probíhat mohly. Pokud bude situace dobrá, tak si je dokážu představit až v srpnu… V posledních čtrnácti dnech prázdnin pak plánujeme nějaké letní kempy, takové doškolováky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Tak aby mohly dotáhnout své případné zaostávání. Ale jestli to tak doopravdy bude, to si musíme ještě počkat,“ dodává.

Kdy se dostanou děti na sportoviště? Jak by se mohly otevírat mateřské školy? A proč dětem tak teď vadí ztráta sociální kontaktu? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus Jana Burdy.