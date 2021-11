Zpátky do křesla náměstka. Šéf školství Plaga bude na ministerstvu pokračovat i po konci Babišovy vlády

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) bude na resortu pokračovat jako náměstek ministra i v případné nové vládě. Před svou účastí ve vládě Andreje Babiše (ANO) totiž působil jako náměstek a služební zákon s návratem počítá. „Vrátím se tam, protože zákon o státní službě takto hovoří,“ potvrdil svůj záměr Radiožurnálu. Jeden z kandidátů na nového šéfa resortu Petr Gazdík (STAN) by takovou spolupráci uvítal. Praha 19:04 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do pozice ministra školství jsem přišel z pozice náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum a podle zákona o státní službě ve chvíli, kdy skončím jako ministr školství, tak se do té pozice zase vrátím,“ vysvětlil ministr Robert Plaga ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Dodal zároveň, že je připraven v maximální možné míře předat veškerou agendu ministerstva školství.

Spolupráci by si dovedl představit i jeden z aspirantů na nového šéfa resortu Petr Gazdík (STAN). „Byl skvělý ministr školství. Jestli mně o něco jde, tak je to kontinuita. Kdybych s ním mohl spolupracovat na věcech, které on začínal, je to pro mě ctí a určitě by se to pozitivně odrazilo v českém školství,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Plaga se stal náměstkem na ministerstvu školství již v roce 2015. Následně v prosinci 2017 usedl do ministerského křesla v první vládě Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády si ho vybral i do svého druhého kabinetu, který by měl v průběhu listopadu podat demisi.