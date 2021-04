Nedělejte ředitelům naschvály, prosí rodiče před návratem dětí do škol Plaga

Další pokus o návrat dětí do škol odstartuje v pondělí 12. dubna, a to v rotačním režimu. Netýká se to prozatím Děčínska, kde otevření škol podle pátečního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nedovoluje epidemická situace. Konečný verdikt ale měl přijít dřív, uznává ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Očekával jsem, že ta informace rozhodně přijde dřív,“ přiznává. „Byl bych rád, kdyby se to novému ministrovi podařilo nastavit lépe.“ SPECIÁL Praha 21:30 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci základní školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plagův resort začal materiály s pokyny rozesílat školám ve středu, některým ředitelům ale dorazily až ve čtvrtečních ranních hodinách. Času na přípravu tedy není příliš mnoho.

„Stát nám ty informace dodává velmi pozdě. Měli jsme víceméně jen dva dny na to, abychom se připravili na něco, co jsme ještě nezažili a co je v podstatě neproveditelné,“ postěžovala si ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrea Benešová.

Menší mateřské školy totiž například nedisponují dostatečnými prostory pro to, aby mohly být řádně dodrženy nařízené rozestupy při testování dětí.

Ředitel základní školy v Benešově Svatopluk Čechách je zase rozmrzelý z toho, že ministerstvo kroky nekonzultuje s odbornou veřejností. Přestože se fungování rotační výuky neobává, uvítal by jiný způsob střídání žáků.

„Třeba kdyby ta rotační výuka byla na způsob, že by dopoledne chodila jedna část a odpoledne druhá. Jeden týden ve škole a jeden týden distanční výuka není úplně ideální řešení,“ popisuje

‚Uvítali bychom PCR testy‘

Někteří ředitelé mají navíc obavy z komunikace s rodiči, kteří s podmínkami znovuotevření škol nesouhlasí.

„Vnímáme, že je určitá část rodičů, která ta opatření nevítá. Všem nám ale přece jde především o bezpečný a trvalý návrat dětí do škol. Chtěl bych opravdu poprosit rodiče, aby své děti nevyužívali k naschválům vůči škole,“ apeluje na veřejnost Plaga.

Ministerstvo školství se snaží intenzivně komunikovat, tvrdí jeho šéf a odkazuje k vysvětlujícím materiálům pro rodiče i děti, které byly školám rozeslány. Řídícím učitelům, kteří mají přesto obavy z případných žalob, vzkazuje, že resort chystá pro tyto případy právní oporu.

„Pokud mají rodiče pocit, že jsou nařízení v rozporu, nechť žalují ministerstvo nebo stát, ale ne jednotlivé ředitele,“ vyzývá Plaga.

Angelika Gergelová z Unie rodičů vysvětluje, že otcům a matkám vadí zejména rotační výuka a nekvalitní antigenní testy: „Skutečně bychom vítali, kdyby stát zajistil testování jednou týdně neinvazivním PCR testem, u kterého je spolehlivost výrazně vyšší a pro děti je méně zatěžující.“

Tento způsob testování ve školách sice není zakázaný, v současné době si ale PCR sady musí školy financovat samy. Státem jsou hrazeny pouze dva typy čínských antigenních testů, a to typy Singclean a Lepu, jejichž účinnost není příliš uspokojivá.

Virolog Ivan Hirsch z Katedry genetiky a mikrobiologie při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy připomíná, že jeden z vybraných testů například nedoporučuje německý institut, který dostupné sady vyhodnocuje pro tamní vládu.

„Myslím si, že výhledově – v perspektivě měsíců – by se mělo přejít na PCR testy,“ uzavírá Hirsch s tím, že do té doby by měla vláda vybrat jiné, více vyhovující, značky testovacích sad.