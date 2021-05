Plaga se zrušení rotační výuky od 17. května nebrání. ‚Bude ale záležet na epidemické situaci,‘ podotýká

Od pondělí 10. května se do lavic vrací polovina žáků druhého stupně a nižších stupňů víceletých gymnázií i ve zbylých třech krajích. Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečních interpelacích uvedl, že zrušení rotační výuky by si přál už od 17. května. „Samozřejmě bych si to přál, ale bude rozhodovat epidemická situace,“ řekl Radiožurnálu ministr školství Robert Plaga (za ANO), který ve čtvrtek také potvrdil podporu pro PCR testování ve školách. Praha 9:27 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plaga také uvedl, že o konání škol v přírodě by mělo být jasno do konce května | Zdroj: Úřad vlády ČR

Jak jste došli k částce 200 korun, kterou chce stát školám vyplácet za jeden provedený PCR test?

Jsem velmi rád, že se podařilo na vládě projednat a získat podklady a souhlas. Od ledna se snažíme na doporučení odborníků dostat PCR testy do škol ve větší míře. Částka 200 korun na test vychází i z podkladů ministerstva zdravotnictví, které oslavilo laboratoře a ty jsou schopny za jeden týden udělat kapacitně zhruba 350 000 testů v rozmezí 200 až 250 korun.

Kdy se dá očekávat zrušení rotační výuky? Poslechněte si celý rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou

Ministerstvo se chystá PCR testy školám proplatit až na konci školního roku. Budou mít na tento přechod školy peníze?

Je třeba se na to podívat optikou, že školy nedostávají pouze na platy a ostatní výdaje, ale rovněž jejich zřizovatelé dostávají 14 miliard ročně na provozní výdaje. Z těchto prostředků, které byly během distančním provozu šetřeny, si to školy mohou dovolit. To, co je důležité, je, že ministerstvo školství navrhovalo v pandemickém zákonu instrument, díky kterému můžeme školám během roku přidat peníze na výdaje spojené s pandemií, kam náklady na testy patří.

Školy si budou muset PCR testy zajistit samy. Poradíte jim, jak to mají udělat?

Konzultovali jsme to s řediteli a nabídka ze strany firem je adresována. V případě antigenních testů, které centrálně nakupujeme, 8 milionů jsme jich rozvezli a dalších 6 milionů testů nakupujeme přes státní hmotné rezervy, je centrální zavážka možná v nouzovém stavu i teď. V případě PCR testů je to včetně služby laboratoře, není to odběr na místě. Decentralizované řešení, kdy si škola z nabídky laboratoří a firem vybere, je nejjednodušším řešením. Centrální zajišťování PCR testů v Česku nedává smysl.

Frekvence PCR testů má být ve školách jednou za 14 dní. Není to příliš dlouhý interval? Radili jste se o tom s epidemiology?

Jako ministerstvo školství se skutečně, a často za to bývám kritizován, řídíme doporučením epidemiologů. I tady jsme to konzultovali. Není to tak, že bychom si jako ministerstvo školství určovali interval testování. Samozřejmě, je to návrh epidemiologů a schválený ministerstvem zdravotnictví. Screeningové vyšetření při spolehlivosti PCR testů má stačit jednou za 14 dní.

Zrušení rotační výuky

Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečních interpelacích uvedl, že požádal ministry zdravotnictví a školství, šéfa Správy státních hmotných rezerv i hlavní hygieničku, aby udělali maximum pro to, aby se 17. května vrátili všichni žáci a studenti do škol v klasickém režimu, nikoli rotačně. Jak tomu máme rozumět? Vrátí se 17. května všichni středoškoláci do škol?

Samozřejmě bych si to přál, ale co bude rozhodovat a rozhoduje celou dobu, je epidemická situace. Chápu, že se všichni chceme dostat do normálního stavu. A je skvělé, že priorita školství zazněla i ve sněmovně. Pokud by to šlo z epidemického hlediska 17. května, tak se tomu nikdo nebude bránit. Pokud to bude o týden později, protože situace po 10. květnu ještě nebude úplně vyhodnocena, bude to také dobrá zpráva. Čím dříve dostaneme středoškoláky k teoretické výuce i vysokoškoláky k masivnější výuce, pokud je ještě vhodná, tak to bude dobré. Zrušení rotační výuky je také chtěná záležitost, byť to byl také významný moment, který snížil epidemické riziko a umožnil nám vrátit děti do škol ještě v době, kdy tomu čísla nesvědčila.

Aktuálně je 118 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Je nějaká hranice, kdy se vrátí středoškoláci, aby se v tom i rodiče i studenti zorientovali?

V původních rozvolňujících balíčcích byl návrat středoškoláků k teoretické výuce. Praktická výuka byla prioritou a byla zavedena již v dubnu. A zároveň k teoretickým předmětům mohou chodit studenti ke skupinovým konzultacím po šesti. Není to tak, že by nebyl přístup k teoretické výuce, ale plošně byla epidemiology ze skupiny MeSes (Mezioborová skupina pro epidemické situace - pozn. red.) hranice stanovena na 75 případů na 100 000 obyvatel. Když bude situace, včetně očkování a PCR testování, nasvědčovat tomu, že je klidná, hlavní slovo bude mít hlavní hygienička a ministr zdravotnictví. Orientační hranice je 75, ale pokud ministerstvo zdravotnictví komplexně, včetně vývoje čísla R a dalších indikátorů, vyhodnotí situace jako klidnou, tak k tomu může dojít i dříve.

Podle zjištění Radiožurnálu ředitelé základních škol stále nevědí, jestli děti budou moct jet na školy v přírodě. Ty jsou i navzdory rozvolňování opatření zakázané. Jak to tedy bude?

Je to věc, kterou my jako ministerstvo školství řešíme s ministerstvem zdravotnictví. Je to nejenom přání rodičů a škol, ale i naším. Posilovali jsme rozpočty škol v kategorii ostatních výdajů i o prostředky na školy v přírodě. Pevně věřím, že pravidla a podmínky pro jejich konání dokáže ministerstvo zdravotnictví dát ve velmi krátké době, tedy v řádu jednoho týdne, dohromady tak, abychom mohli školám říct, že se od 31. května budou moct školy v přírodě konat. Za jakých to bude podmínek, už musí říct hygiena a ministerstvo zdravotnictví.