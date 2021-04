Buď rotace, nebo nic. O mém odvolání jsme s premiérem nikdy nemluvili, říká ministr Plaga

V úterý odpoledne vláda projedná plán ministerstev školství a zdravotnictví, podle něhož by se předškoláci a žáci prvního stupně od 12. dubna vrátili do škol na rotační výuku. Součástí scénáře je i pravidelné antigenní testování. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale návrh kritizoval s tím, že některé úvahy nechápe. „Otázkou není rotační, nebo plná výuka, ale rotační, anebo žádná,“ řekl Radiožurnálu ministr školství Robert Plaga (za ANO). Praha 13:51 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je rotace žáků nejbezpečnějším způsobem, jak umožnit dětem návrat do škol | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měl jste možnost o plánu s panem premiérem mluvit a vysvětlit mu detaily znovuotevření škol?

Tuto problematiku jsme diskutovali nejen ve čtvrtek na Radě pro zdravotní rizika, ale i ráno opět na radě, které pan premiér předsedá. Znovu jsme mu s panem doktorem Smejkalem a panem ministrem zdravotnictví vysvětlili odborná stanoviska, která jednoznačně říkají, že rotační výuka snižuje riziko nákazy a je tak cestou k bezpečnému a trvalému návratu žáků do škol.

Cítíte plnou podporu předsedy vlády a nebojíte se odvolání? Podle serveru Echo24.cz zazněly takové hlasy z konzultační skupiny ministerstva školství.

Je vidět, že s panem premiérem vedeme odborný spor, například o řešení maturit. Plán, který jsem předložil já, má podporu rektorů, Svazu průmyslu a dopravy i všech školských asociací. I u návratových scénářů jsou věci, které si musíme vysvětlovat.

Celé to ale vychází z doporučení epidemiologů. Rotace jsou systém, který funguje v jiných zemích. Každý z nás by si přál, aby se mohli vrátit žáci do škol bez podmínek. Situace ale taková není. Otázkou tak není rotační, nebo plná výuka, ale rotační, anebo žádná. Mediálně jsou to zajímavé spory, ale jak na straně maturity, tak i při společném postupu se skupinou MeSES, což jsou odborníci, a ministerstvem zdravotnictví jsou odborné argumenty na naší straně.

Necítíte to tedy tak, že by se premiér opravdu připravoval na vaše odvolání?

S panem premiérem jsme o tom nikdy nemluvili a nemám žádné signály, že by k tomu chtěl přistoupit.

Když jste k tomu přistoupil tak, že buď rotační výuka, anebo nic – není ještě něco mezi tím? Zástupci Pedagogické komory nebo někteří ředitelé základních škol se vyslovovali pro to, aby se do škol trvale poslali jen prvňáci a druháci, pak by se dva týdny počkalo, a následně se přidaly další ročníky. Nebyla by to lepší varianta?

Rotace nejsou nápadem ministerstva školství, ale doporučením epidemiologů. A čísla ukazují, že by se takto mohlo vrátit více žáků. Třetí, čtvrté a páté třídy, kde jsou rodiče doma s ošetřovném, nebyli ve škole od Vánoc. Pokud se zaměříme na vzdělávací efekt – a já chápu, že někteří rodiče budou nespokojení – tak z pohledu školní docházky nesmíme zapomínat ani na tyto děti. Rotace umožní vrátit větší počet dětí než v jiných návrzích, které kolují po internetu.

Detaily testování

V rotačním provozu škol je stále hodně neznámých – ředitelé a učitelé mimo jiné neví, jestli bude fungovat ranní družina a jak tam bude probíhat testování. Jak to tedy bude?

Co se týká jednotlivých věcí, jako je testování, tak ministerstvo školství má připravený manuál, stejně jako výuková videa. Poté, co to vláda schválí, tak tyto materiály půjdou do datových schránek škol. Máme také přichystané letáky pro školy i pro rodiče a vyučující. Jsme připraveni, ale klíčové je, aby scénář schválila vláda, což se, doufám, stane.

Můžete říct, co v tom manuálu je ohledně testování – tedy kdo bude testy odebírat, kde se to bude dít, jak se budou výsledky evidovat?

Tuto záležitost připravujeme s asociacemi od února. Bavíme se o samotestování žáků s tím, že u nejmenších je umožněná asistence rodičů. Není to tak, že by pedagogický nebo nepedagogický personál odebíral vzorky, jsou to neinvazivní samotesty. Personál školy do toho vstupuje až u vyhodnocení vzorků.

Takže rodiče mohou jít do školy a asistovat dětem při odběru vzorku?

U těch nejmenších žáků jsme se s ministerstvem zdravotnictví dohodli, že přítomnost zákonného zástupce u odběru bude umožněna, abychom odstranili obavy rodičů.

Jak se na to mají připravit rodiče dětí, kteří pobírají ošetřovné? Co když jejich zaměstnavatel nepřipustí, aby pracovali jen každý druhý týden, když budou jejich děti ve škole?

I ze strany firem je vítáno, že rodiče mohou chodit do práce alespoň na polovinu času. Jinde je to ještě organizačně náročnější – v Rakousku chodí žáci pondělí, středa a úterý, čtvrtek, takže každý týden je rozbitý. My to uděláme alespoň v ucelených blocích. Chápu, že je to složitější, ale je to nejlepší z variant rotací, kterou jsme mohli vybrat.