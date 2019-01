Plaga: Průměrný plat učitelů byl ve třetím čtvrtletí minulého roku 33 900 korun

Za třetí čtvrtletí roku 2018 byl průměrný hrubý měsíční plat učitelů 33 900 korun, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr Robert Plaga (ANO). Za rok 2019 úřad očekává nárůst na 39 000 korun. Zda se jej ale podařilo naplnit, bude jisté až začátkem příštího roku. Praha 20:59 27. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Pro letošní rok vláda schválila zvýšení učitelských platů o deset procent v základu tarifu. To podle Plagy učitelé pocítí ihned, dalších pět procent mohou ředitelé přidat v rámci pohyblivé složky.

„Těch 39 000, co poslední týden běhá, je projekce průměru za rok 2019. To znamená, jestli se ho podařilo naplnit, budeme vědět na začátku roku 2020. Nikdy nepadlo, že to budou mít učitelé od ledna,“ řekl Plaga.

Povinná maturita z matematiky od roku 2021 a pro všechny školy najednou, plánuje ministr školství Číst článek

Na zmíněnou částku reagovala také Pedagogická komora, podle níž se v médiích objevují spekulace o výši platů v roce 2019, přestože zatím nejsou k dispozici údaje za minulý rok.

„Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat platy a mzdy, pedagogické pracovníky a učitele, průměry včetně vedoucích pracovníků a bez nich. Při rozhodování čerstvých absolventů škol, zda nastoupí do školství či ne, je rozhodující nástupní tarifní plat a perspektiva, po kolika letech praxe dosáhnou na průměrný plat,“ napsal v prohlášení prezident spolku Radek Sárközi.

Z dosud posledních dostupných dat ministerstva vyplývá, že průměrný měsíční plat zaměstnanců činil ve třetím kvartálu zhruba 28 500 korun, u pedagogických pracovníků 32 300 korun a nepedagogických necelých 19 000 korun.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců veřejného regionálního školství financované ze státního rozpočtu meziročně vzrostly o 14 procent, v případě učitelů o 14,1 procenta, uvádí dokument.