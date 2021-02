Plaga: Pokud se vrátí žáci do škol, nemůžeme otevřít obchody. Uvolnění musíme vyvážit testováním

Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office. Praha 9:34 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plaga uvedl, že pokud je prioritou návrat dětí do škol, na otevření obchodů není správný čas | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod. Vláda by se jeho návrhem měla zabývat v pátek. Studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do školy nastoupit 1. března.

Robert Plaga

@RobertPlaga Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro @MŠMT, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office. 22 285

Podle vládního materiálu by se v březnu do škol mělo vrátit přibližně 450 000 žáků a učitelů. Jejich návrat by měl být postupný, začít má 1. března se zahájením pravidelného testování na covid-19 ve školách. Konat by se měl do poloviny měsíce ve třech etapách vždy po týdnu.

Jako první mají přijít na řadu závěrečné ročníky středních škol, pak středoškoláci v oborech s praktickou výukou a deváté třídy základních škol. Do konce měsíce pro ně bude potřeba zajistit zhruba 3,7 milionu antigenních testů.

Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci varovali i odborníci. Nejdřív je podle viroložky Ruth Tachezy třeba snížit počet nových případů a hospitalizovaných. Epidemiolog Rastislav Maďar připomněl, že pokusy s rozvolňováním přes varování expertů stály na podzim lidské životy.