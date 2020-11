Striktní omezení platí i ve družinách. Skupiny se mohou spojovat, ale musí být homogenní, říká Plaga

Po několikatýdenní pauze se do škol vrací ostatní žáci prvního stupně a devátých tříd základních škol. Další třídy druhého stupně se začínají ve škole střídat po týdnu, od 7. prosince na takzvanou rotační výuku naskočí i všichni středoškoláci a první ročníky vysokých škol. A ministr školství Robert Plaga (za ANO) také pro Ranní interview Radiožurnálu potvrdil, že již v pondělí představí změny v letošních přijímacích zkouškách. Praha 10:29 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí představí změny v příjímacích zkouškách | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žáci z jednotlivých tříd se nesmí při výuce setkávat. To komplikuje výuku třeba cizích jazyků. Naopak v družinách se třídy spojit smí. Jaký to dává smysl?

Ve stupni čtyři, ve kterém jsme byli a současná opatření s ním souvisí, i v tom následujícím je třeba balancovat epidemiologické hledisko a hlas ministra školství není ten rozhodující.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) o návratu žáků do škol

Striktní omezení ale platí i ve družinách. Skupiny se mohou spojovat, ale stále musí být homogenní a skládat se z dětí z jednoho ročníku. Pokud se na to podíváme optikou proveditelnosti na školách, tak jsem rád, že jsem se od úvodního požadavku, aby třída zůstávala stejná i v družině, dostali k mírnému rozvolnění.

Spojování děti z několika tříd stejného ročníku v družině je ale to samé jako při výuce cizích jazyků, tam se také spojují děti ze stejného ročníku, ale z jiné třídy.

Je to stále stejná skupina. Situace na středních školách, kde je kombinováno hodně předmětů a skupiny jsou různé, je od školní družiny odlišná. Pokud je to možné, třída by měla zůstat pohromadě. Ale jelikož na školách je v této záležitosti obtížná proveditelnost, na rovině prvního stupně jsme dosáhli té méně omezující podmínky. Stále je to o nejvyšší homogenitě v podmínkách třídy.

Když se v půlce října většina škol uzavřela, bylo v Česku lehce přes 60 000 aktivních případů nemoci covid-19. Aktuálně je potvrzených případů přes 67 000. Není na rozvolňování příliš brzy?

Je třeba se podívat, jaká byla v říjnu dynamika a jaká je nyní. Všichni evropští ministři školství se řídí pokyny epidemiologů a rozhodnutí, že jsou tyto kroky vůbec možné, přichází od modelářského týmu ministerstva zdravotnictví.

Když jsme na začátku října šlapali na brzdu, tak tu byl exponenciální růst. Zavření prvního stupně bylo zdůvodňováno tím, že je potřeba výrazně omezit sociální kontakty dětí i rodičů. Rozvolnění je nyní možné, protože jsou ve školách striktní režimová opatření, například roušky i během výuky jako v Bavorsku. Platí i další režimová opatření, která mají bránit šíření covidu na školách.

Další žáci se do základních škol vrátí 30. listopadu. Do lavic usedne celý první stupeň, druhý se bude střídat Číst článek

Resort plánuje otestovat přibližně 200 000 pracovníků ve školství, má to ale být dobrovolné. Jak chcete učitele motivovat, aby na testy šli?

Už od začátku jsem říkal, že jsem pro plošné testování učitelů. Tým ministerstva zdravotnictví, který má testování na starosti, připravil scénář, aby byl plán proveditelný. Nejistota učitelů, jejichž práce je velmi důležitá, byla tedy vyřešena tím, že jsou v první skupině. Dobrovolnost je na místě. Jelikož po testování byla poptávka, tak si myslím, že toho učitelé využijí.

Slíbil jste, že do konce listopadu oznámíte, jak se pro tento školní rok změní přijímací zkoušky. Tak na co se žáci a studenti závěrečných ročníků mají připravit?

V tuto chvíli to ještě neprozradím, ale během pondělí to ministerstvo školství oznámí. Hlavní slovo, které se bude pojit k přijímačkám i státní maturitě, bude podpora. Nejen, ze strany škol, ale i ministerstva.

Pro mediky a studenty zdravotních škol stále platí pracovní povinnost. Ale některé fakulty už by svoje studenty rády z nemocnic stáhly. Jednáte o tom?

Mým zájmem je vrátit studenty do škol. Je hrdinské, že pomáhají v takto těžké době. Jednal jsem s hejtmany o tom, jestli jsou ještě studenti středních i vysokých škol potřeba, a bylo mi řečeno, že stále ano. Ale i tak jsem je požádal, aby prioritně poslední ročníky středních škol uvolnili, jakmile to bude možné. Doufám, že v krátké době to půjde, systém nebude přehlcený a žáci se vrátí do škol.