Na učitele se dvacet let kašlalo, říká Plaga. Podle něj se do stávky zapojila někde jen desetina škol

Některé české školy ve středu zůstávají zavřené, jiné omezily provoz. Odbory, které jsou nespokojené s plánovaným růstem učitelských platů v příštím roce, totiž vyhlásily na středeční den stávku za vyšší platy učitelů. „Frustraci učitelů vnímám, protože se na ně dvacet let lidově řečeno kašlalo," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO) pro Radiožurnál. Praha 10:55 6. listopadu 2019

Jakou má stávka podle vašich informací mezi školami podporu? Včera jste říkal, že nebude tak masová, jak oznámily odbory.

Co spočítaly odbory? Při středeční stávce zůstalo podle školských odborů, které stávku vyvolaly, úplně zavřeno 1 221 škol, výuku omezilo 2 743 škol a necelé 3 000 škol vyjádřily stávce slovní podporu.

Mě docela překvapilo, když odbory mluvily o více než šesti tisících školách. Rovnou v pondělí a včera říkaly, že neví přesná čísla, takže jsme se na ministerstvu školství pokusili udělat vlastní statistiku tím, že jsme prošli v osmi krajích 75 % škol, respektive jejich webových stránek. Zjišťovali jsme informace, jak je to skutečně se stávkou. Z těch osmi krajů nám vychází, že je to méně než pětina škol, v některých krajích jen desetina, která stávkuje. Ano, jsou dokonce kraje, kde je to lehce přes 20 %, ale není to tak, jak to prezentovaly odbory.

Znamená to pro vás něco?

Pro mě to znamená jednu věc: znovu bych připomenul, že celá debata několik týdnů s odbory nebyla o navýšení platů učitelů. Byla o tom, jak rozdělíme 11 miliard do té jistoty, do tarifu pro učitele, a vždycky bylo jasné, že zbytek zůstane v rukou ředitele školy. Znovu opakuji, že jsem nechápal stávkovou pohotovost a nechápal jsem tento důvod vyhlášení stávky ze strany odborů. Takže můžu říct, alespoň podle těchto čísel, ale i podle toho, o čem se jednalo, že ta stávka je z mého pohledu debaklem odborů.

Zároveň považuji za nutné říct, že debakl odborů nesmí znamenat prohru učitelů. Protože jestli mi jako ministrovi školství stávka něco ukázala, tak to, že skutečně přes přidávání platů učitelům tady máme řadu dalších věcí, které je potřeba řešit. Velmi nerad bych, aby tyto kroky odborů znamenaly, že přidávání učitelům a snaha udělat naše vzdělávání moderním padne vniveč. Respektive podpora veřejnosti se otočí. To bych byl velmi nerad.

Proč jste nakonec ustoupili od plánu dát učitelům o 15 procent víc, jak jste oznámili na jaře?

Já jsem do vyjednávání o rozpočtu šel skutečně s tím, že bych byl velmi rád, abych pro rok 2020 získal 15procentní nárůst pro učitele, to jsem měl v prvním návrhu, když jsem šel na ministerstvo financí. Z financí jsem odcházel s tím, že sice nemám 15 procent pro rok 2020, ale mám 10 procent pro rok 2020 a zároveň závazek růstu o 9 procent v roce 2021. Takže jsem přicházel s 15 procenty na rok 2020 a odcházel s 19 procenty na roky 2020 a 2021. To si myslím, že je slušný výsledek.

Mohu osobnější otázku? Máte v rodině nebo mezi blízkými přáteli nějakého učitele?

V rodině učitele nemám, respektive můj otec je bývalým učitelem, je mu 73 a tomu povolání se pak nevěnoval. Ve svém okolí ale učitele mám.

Řekl vám někdo, že je s tím nárůstem, který teď schválila vláda, spokojený?

Řekli mi, že konečně po těch deseti letech vidí, že se peníze skutečně přidávají. O tom, že to není dostatečné, mluvím já sám. Říkám, že nesmí přestat přidávání učitelům a nepedagogickým pracovníkům, na které bych nerad zapomněl, ani v letech po roce 2021.

Ale opravdu v době, kdy v letošním roce do té soustavy jde o 15 procent více, minulý rok vzrostly platy o 10,3 procenta, a už v tuto chvíli vím, že v dalších dvou letech vzrostou o 10 a 9 procent, tak vyvolávat stávku je trošku pozdě. Shodneme se ale na tom, že školství musí zůstat prioritou, ale teď mám pocit, že to není ta správná chvíle pro stávku. Frustraci učitelů ale vnímám, protože se na ně dvacet let lidově řečeno kašlalo.