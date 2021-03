Plaga: Není tu souboj učitelů a seniorů o vakcíny. Senioři neměli o AstraZenecu zájem

V současnosti probíhá přednostní očkování pedagogických pracovníků a zaměstnanců škol. Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) ale upozorňuje, že je to z pohledu otevírání škol kontraproduktivní, protože nemocnicím ulehčí postupné očkování podle věku. „Pokud by lidé 65+ o ty vakcíny měli zájem a probíhal zde souboj s nejmladšími učiteli, tak by ten argument možná platil,“ tvrdí ministr školství Robert Plaga (za ANO). Interview Plus Praha 17:41 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (za ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plaga v Interview Plus zdůrazňuje, že senioři nemají zájem o vakcínu AstraZeneca, kterou mají být očkováni učitelé. Konkrétní data na podložení této teze ale nemá.

„Byla tu averze vůči AstraZenece. Rozhodně nebyla vyočkována. A v médiích probíhala informace o tom, že ji senioři odmítají. Očkování učitelů bylo schváleno Radou vlády pro zdravotní rizika. Podle mě je to krok správným směrem. Debata s BISOPem je akademická,“ vzkazuje ministr.

A dodává, že důvodem, proč byli učitelé upřednostněni, je jejich věk. „Hlavní aspekt byl věk 55+, potkává se to i s věkovou strukturou. Plus naočkovat učitele, kteří v té chvíli byli v otevřených školách, speciálních a mateřských. Je správné je očkovat, protože ty školy chceme bezpečně otevřít,“ říká Plaga.

Změna letošních maturit

Letošní maturanti nebudou muset skládat ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka, rozhodnout se pro ně můžou dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli koronaviru v nemocnicích či domovech pro seniory, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Všechny pak čeká školní maturita ze dvou nebo tří předmětů včetně případné zkoušky podle oboru. „Podoba maturit, jak jsem ji představil, je konečná,“ slibuje ministr školství Robert Plaga (ANO).

„Návrh je vhodným kompromisem, který zohledňuje složitou situaci studentů a zachovává základní pilíře maturity: certifikační minimum didaktických testů a odbornost, kterou studenti mají získat. Hodnota maturity tak bude stejná,“ ubezpečuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) od minulého týdne prosazoval možnost takzvané úřední maturity pro všechny, Plaga ale tuto možnost odmítl. Přestože prezenční výuka sice letos probíhala jen pár týdnů, studenti se prý ale mohli na maturitu připravovat distančně a k dispozici k tomu měli didaktické testy z minulých let.

„Pokud chcete mít jistotu, že maturita z místa A je stejná jako z místa B, tak je potřeba, aby zde bylo nějaké státní minimum, kdy student osvědčí, že má určitě penzum znalostí,“ zdůrazňuje ministr s tím, že školy i učitelé mají různou kvalitu.

Maturity a závěrečné zkoušky se konají i na odborných učilištích, kde učňům ještě více chybí praktická výuka. Ti proto mají možnost si zkoušky dodělat až do konce srpna. „Návrat k praktické výuce, kde je ten výpadek takřka fatální, musí přijít hned v prvních vlnách návratu do škol. Děláme vše pro to, aby byl návrat bezpečný,“ slibuje ministr.

Ministerstvo školství podle něj pracuje s různými návratovými scénáři, přesné termíny ale nechce uvádět. „Očekávám, že jakmile budou aktualizována data, tak skupina okolo pana profesora Smejkala a ministr zdravotnictví představí reálný návratový scénář a my na to budeme reagovat,“ uvádí Plaga.

„Už rok opakuji, a není to výmluva, že klíčové je stanovisko ministerstva zdravotnictví. Jako ministerstvo školství děláme maximum pro to, aby školy byly na návrat připraveny. Ale nebudu to já, kdo bude střílet data, protože pak dochází ke zklamání,“ dodává.