Ředitelé mají mít možnost ocenit učitele, kteří dělají něco navíc, zdůrazňuje ministr Plaga

Školské odbory vyhlásily stávkou pohotovost, nedohodly se totiž s ministrem školství na růstu platů. Odbory chtějí od ledna přidat celých 10 procent plošně všem učitelům v základech jejich platů, ministr chce v základech přidat všem 2 250 Kč a zbytek dát na nenárokové odměny. Ustoupí nakonec ministr odborářům? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr školství Robert Plaga (ANO). Praha 13:02 26. září 2019

„Všichni učitelé si zaslouží navyšovat plat nejenom v roce 2020, ale i v letech následujících, o tom není sporu,“ ubezpečuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr školství Robert Plaga.

Zároveň dodává, že od ledna příštího roku by měl být balanc mezi tarifním navýšením a částkou, která směřuje do motivačních složek.

„Když se podívám, jaké procento dnes dostávají ve veřejné správě a v ostatních sektorech pracovníci do odměn, tak je to téměř 25 procent. Ve školství je extrémní rovnost a to procento je pouze 13,“ argumentuje s tím, že ředitelé by měli mít dostatečný objem prostředků na motivování těch učitelů, kteří udělají něco navíc a poskytují kvalitní výuku.

Víceletá gymnázia?

Nedávno se objevilo opět téma víceletých gymnázií a otázka, zda se nemají rušit, protože odvádějí studenty z hlavního vzdělávacího proudu, tedy z druhých stupňů základních škol.

„Podstatné je nejdříve zlepšit kvalitu výuky na druhém stupni základních škol, pak se můžeme bavit o tom, jestli dávají smysl kapacity osmiletých gymnázií,“ přibližuje.

Odvolává se také na šetření školské inspekce, podle které se kvalita výuky na druhém stupni základních škol ukazuje jako nedostatečná.